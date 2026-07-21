"Ba nhất" đồng hành cùng học sinh

ANTD.VN - Công an xã Nội Bài (TP Hà Nội) vừa tổ chức khai giảng mô hình lớp học “Ba nhất: Gia đình đồng hành - Công an giúp đỡ - Chính quyền hỗ trợ”. Đây là mô hình mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong việc chăm lo, giáo dục, định hướng thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Hướng dẫn các em kỹ năng sinh tồn

Trong bối cảnh công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, việc xây dựng mô hình lớp học “Ba nhất” được xem là giải pháp thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đồng hành cùng các em học sinh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Điểm nổi bật của mô hình là sự gắn kết chặt chẽ giữa ba chủ thể giữ vai trò quyết định trong quá trình giáo dục, hình thành nhân cách của thanh thiếu niên. Trong đó, gia đình là nền tảng, giữ vai trò nòng cốt trong việc quan tâm, định hướng và giáo dục con em; lực lượng Công an trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội; còn chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế, huy động các nguồn lực để bảo đảm mô hình được triển khai hiệu quả, bền vững.

Mô hình lớp học “Ba nhất” được xem là giải pháp thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hướng nghiệp, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn

Sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, Công an và chính quyền không chỉ tạo nên môi trường giáo dục toàn diện mà còn giúp kịp thời phát hiện, hỗ trợ những trường hợp có biểu hiện lệch chuẩn, ngăn ngừa các nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật ngay từ khi còn manh nha.

Theo kế hoạch, ngoài các buổi học về kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử và kỹ năng tự bảo vệ bản thân, mô hình còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, trong đó có chương trình dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Những hoạt động này không chỉ góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mà còn giúp các em hình thành ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Thông qua lớp học “Ba nhất”, các em học sinh được trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời, các em được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng tránh các hành vi xâm hại, bạo lực học đường và những cám dỗ từ tệ nạn xã hội.

Việc triển khai mô hình lớp học “Ba nhất” còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Đây cũng là môi trường để các em được lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng; từ đó nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương. Chính sự đồng hành này sẽ góp phần giúp các em thêm tự tin, có định hướng đúng đắn trong học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Việc triển khai mô hình lớp học “Ba nhất” còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Khi gia đình, nhà trường, chính quyền và lực lượng Công an cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ, công tác phòng ngừa tội phạm sẽ không chỉ dừng lại ở việc xử lý các hành vi vi phạm mà được thực hiện từ sớm, từ xa, từ chính môi trường giáo dục và sinh hoạt hằng ngày của các em.

Mô hình lớp học “Ba nhất: Gia đình đồng hành - Công an giúp đỡ - Chính quyền hỗ trợ” của Công an xã Nội Bài

Thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ Công an tiếp tục được khắc họa với tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là minh chứng cho việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng, đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự đi vào chiều sâu, lấy phòng ngừa là chính.

Mô hình lớp học “Ba nhất: Gia đình đồng hành - Công an giúp đỡ - Chính quyền hỗ trợ” của Công an xã Nội Bài không chỉ mở ra một không gian học tập, rèn luyện bổ ích cho thanh thiếu niên mà còn tạo dựng "lá chắn mềm" trong phòng ngừa vi phạm pháp luật từ gốc. Khi gia đình, chính quyền và lực lượng Công an cùng chung trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ, nền tảng an ninh trật tự ở cơ sở sẽ ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững.