“Thần tốc” hỗ trợ trên 92.000 người dân làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu: Không để ai bị gián đoạn

ANTD.VN - Từ 10-7 đến nay, ngành BHXH cùng hệ thống chính trị ở các xã, phường và các đơn vị liên quan của Hà Nội đã huy động cán bộ căng mình làm việc xuyên ngày nghỉ, đến tận nhà hàng nghìn người dân… để hỗ trợ làm bổ sung văn bản ủy quyền nhận lương hưu.

Cán bộ BHXH đến từng nhà người dân để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn về đi lại làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp

Đây không chỉ là thực hiện nhiệm vụ UBND TP giao, nó còn cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp liên thông khi tất cả hệ thống cùng vào cuộc, lấy người dân làm trung tâm.

Đến từng nhà, rà từng đối tượng, giải quyết phi địa giới

Cuối tháng 6-2026, dư luận xã hội tại Hà Nội xôn xao thông tin một cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà (Hà Nội) gặp khó khăn khi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu; hay trường hợp một cụ bà 87 tuổi ở phường Bạch Mai gặp khó khăn trong việc đi lại, gia đình phải vất vả đưa cụ tới điểm dịch vụ công thuộc chi nhánh số 4 để làm giấy ủy quyền nhận lương hưu…

Ngay sau các vụ việc này, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính để phục vụ người dân. UBND TP Hà Nội cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Qua rà soát, toàn thành phố có hơn 92.000 người thuộc diện phải làm lại hoặc thực hiện thủ tục ủy quyền mới.

Để đảm bảo kịp thời quyền lợi của các đối tượng chính sách, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn đối với người hưởng trên địa bàn. Đợt cao điểm kéo dài 15 ngày, từ 10-7 đến 25-7-2026.

Thực hiện Kế hoạch 271/KH-UBND, toàn ngành BHXH thành phố đã tích cực vào cuộc, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền các xã, phường triển khai thực hiện nhanh chóng, bài bản, đồng bộ trên toàn thành phố.

Đặc biệt, BHXH TP Hà Nội cũng tập trung tối đa nhân lực tiếp nhận, giải quyết theo quy định đối với các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH già yếu, người gặp khó khăn trong đi lại có nhu cầu được chi trả tại nơi cư trú, cử cán bộ đầu mối, cán bộ tham gia Tổ Hành chính công xung kích triển khai các tổ lưu động đến trực tiếp từng nhà dân để hỗ trợ…

Chẳng hạn tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cụ Nguyễn Thị Mùi, 97 tuổi, là một trong nhiều trường hợp được cán bộ UBND phường phối hợp cùng cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Chi nhánh số 3 và BHXH cơ sở Hoàn Kiếm đến tận nhà hướng dẫn, xác minh, hoàn thiện toàn bộ thủ tục ủy quyền nhận lương hưu.

Hay trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa (72 tuổi) cũng được các cán bộ trực tiếp hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ủy quyền nhận trợ cấp BHXH thay em gái là bà Nguyễn Thị Điều, do bà Điều bị liệt nửa người, nếu phải đi đến điểm phục vụ hành chính công sẽ rất vất vả…

Cán bộ BHXH đến từng nhà người dân để hỗ trợ các đối tượng làm thủ tục ủy quyền

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hoàn Kiếm, BHXH, chính quyền địa phương, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, tiếp cận từng trường hợp, ưu tiên hỗ trợ người già yếu, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tất cả hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định, không để việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bị gián đoạn…

Một điểm mới nữa của đợt cao điểm lần này là áp dụng mô hình giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục. Theo đó, người dân không nhất thiết phải đến nơi thường trú mà có thể đến bất kỳ Điểm Phục vụ hành chính công nào gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ sẽ kích hoạt quy trình hỗ trợ của Tổ Hành chính công xung kích; dữ liệu được cập nhật trên hệ thống dùng chung và chuyển ngay đến đơn vị phụ trách địa bàn cư trú để tiếp tục xử lý…

Những kết quả ấn tượng

Cập nhật từ BHXH TP Hà Nội cho biết, đến ngày 21-7, toàn thành phố đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho 90.105/92.364 trường hợp, đạt 97,55%, còn 2.259 trường hợp tiếp tục được BHXH cơ sở phối hợp với các Tổ Hành chính công xung kích và chính quyền địa phương hỗ trợ.

Trong đó, 15 BHXH cơ sở (bao gồm 74 xã, phường) đã hoàn thành 100% bổ sung văn bản ủy quyền cho toàn bộ người dân thuộc diện cần thực hiện, gồm: Thạch Thất, Thanh Oai, Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Đông Anh, Ứng Hòa, Tây Tựu, Đan Phượng, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm và nhóm thuộc BHXH thành phố quản lý (bao gồm: Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa).

Trong các ngày còn lại của đợt cao điểm (đến hết ngày 25-7-2026), BHXH TP Hà Nội quyết tâm phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan dồn toàn lực xử lý 2.259 trường hợp còn lại (chủ yếu tập trung tại khu vực nội thành).

Chỉ qua 2 tuần, gần 98% trường hợp đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền

BHXH TP Hà Nội cũng thông tin, sau đợt cao điểm (sau 25-7-2026), căn cứ tình hình thực tiễn, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì cơ chế rà soát thường xuyên; tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ các trường hợp phát sinh, bảo đảm 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn Thủ đô được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội an toàn, thông suốt và kịp thời.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, không để xảy ra tiêu cực, phiền hà hoặc chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, quản lý và chi trả chế độ BHXH.