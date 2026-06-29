Chính thức áp dụng nhiều quy định mới quan trọng về bằng lái xe, lắp ghế an toàn cho trẻ em từ 1-7

ANTD.VN - Siết chặt quản lý giấy phép lái xe, bỏ giới hạn thời gian lái xe 10 giờ/ ngày, thực hiện quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em… là những chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 tới.

Từ 1-7, Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 chính thức có hiệu lực. Khoản 3 Điều 10 Luật này quy định bắt buộc về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế duy nhất). Đồng thời, người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ.

Tuy vậy, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe taxi, xe khách, xe buýt...) không bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị ghế an toàn chuyên dụng.

Liên quan đến bằng lái xe, Luật sửa đổi bổ sung thêm đối tượng được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng CE. Theo đó, bên cạnh những người có bằng hạng C như trước đây, người sở hữu giấy phép lái xe thuộc các hạng D1, D2 và D hiện tại cũng được phép tham gia đào tạo để nâng hạng lên CE.

Đồng thời, Luật mới bổ sung thêm hành vi bị thu hồi bằng lái xe nếu có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép, bao gồm:

Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe;

Giấy phép lái xe cấp sai quy định hoặc người được cấp có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.

Ngoài các nội dung trên, Khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 đã chính thức bãi bỏ quy định cứng trước đây là "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần".

Thay vào đó, từ 1-7, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều đó có nghĩa, tổng thời gian làm việc trong một ngày và một tuần của lái xe sẽ được thực hiện linh hoạt theo quy định chung. Tuy nhiên, luật mới vẫn giữ nguyên giới hạn nghiêm ngặt về thời gian chạy xe liên tục. Theo đó, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không được quá 4 giờ, trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc gặp trở ngại khách quan trên hành trình.

Không chỉ có vậy, Luật mới còn quy định siết chặt các biện pháp kiểm soát an ninh và an toàn đối với phương tiện vận tải hành khách quy mô lớn. Theo đó, từ 1-7, bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không tính chỗ của tài xế) bắt buộc phải lắp đặt thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Quy định này giúp nâng cao tính minh bạch, bảo vệ hành khách và hỗ trợ giám sát chất lượng dịch vụ vận tải.