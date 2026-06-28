Xử phạt gần 400 triệu đồng Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam

Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam bị xử phạt 390 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa ban hành Quyết định số 163/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 3700232756) với số tiền 390 triệu đồng.

Công ty này đã có 2 hành vi vi phạm, gồm: Cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng theo quy định; và quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam nhanh chóng tuân thủ và khắc phục các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung và hoạt động cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.