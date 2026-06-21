Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý, Công an xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường đấu tranh, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Khoảng 5h ngày 11-6, Cơ quan Công an tiến hành triệu tập Nguyễn Bá Nam (SN 1996, trú tại xã Hưng Phú) đến trụ sở Công an xã để làm việc và kiểm tra nhanh chất ma túy. Kết quả xác định Nam dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Bước đầu, Nguyễn Bá Nam khai nhận vào tối 7-6-2026 đã cùng Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thuận (cùng SN 1989, trú tại xã Hưng Phú) sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Hải Định, xã Hưng Phú.

Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác đã triệu tập Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thuận đến làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và khai số ma túy sử dụng được mua từ Trần Văn Tưởng (SN 1989, trú tại xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thuận về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đối với Trần Văn Tưởng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.