Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cá độ mùa World Cup

ANTD.VN - FIFA World Cup 2026 được xem là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, mỗi kỳ World Cup cũng là thời điểm các loại tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gia tăng mạnh, hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để không gian mạng, công nghệ cao để lôi kéo người tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào

Phát hiện từ sớm, xử lý từ gốc

Xác định công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp then chốt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, CATP Hà Nội đã khẩn trương ban hành kế hoạch, huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động nhận diện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý từ gốc”, lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng và diễn biến hoạt động của các đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng. Công tác rà soát, quản lý các đối tượng hình sự, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng trọng điểm về tổ chức đánh bạc được thực hiện thường xuyên, liên tục; đồng thời tăng cường gọi hỏi, răn đe, giáo dục, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup để tái phạm hoặc hình thành các đường dây, ổ nhóm hoạt động phức tạp. Song song với đó, CATP cũng chủ động nhận diện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nhằm kịp thời phát hiện các hội nhóm, các đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên internet để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá, không để hình thành các đường dây mang tính quy mô, phức tạp.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, để làm tốt công tác phòng ngừa, công tác quản lý địa bàn là một trong những yếu tố quan trọng. Do vậy, đơn vị với vai trò chủ công, đôn đốc công an cơ sở tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh internet, quán cà phê, nhà hàng, địa điểm vui chơi giải trí, các cơ sở tổ chức xem bóng đá tập trung để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, nhất là trên môi trường mạng, không để các đối tượng lợi dụng việc quảng bá các giải đấu bóng đá, phát sóng trực tuyến hoặc các chương trình giải trí để “cài cắm” quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia cá độ bóng đá; chủ động rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ, thu hồi tên miền, chuyển hướng truy cập; đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra, xử lý các đường dây hoạt động xuyên quốc gia, lợi dụng máy chủ đặt ở nước ngoài để tổ chức đánh bạc…

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 1 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm rà soát, phát hiện các giao dịch tài chính có dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, phát hành thẻ ngân hàng, kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ giả hoặc giấy tờ của người khác để mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội; các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc sẽ được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Trần Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) cầm đầu bị Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá

Phương thức hoạt động tinh vi

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, chỉ sau những ngày đầu triển khai đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Điển hình, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại số 54 đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) có biểu hiện tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định, Hiếu cùng Nguyễn Thành Long (SN 1986), Trần Mạnh Cường (SN 1979) và Trịnh Tiến Đạt (SN 1996) đã sử dụng điện thoại di động để tham gia tổ chức và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang mạng bong88. Sau thời gian tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13-6-2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan, truy xét các đại lý cấp dưới, làm rõ dòng tiền, tài sản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của CATP Hà Nội trong việc thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng không khí sôi động của World Cup để tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Theo Trung tá Hà Việt Chung - Phó Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự), qua công tác điều tra cơ bản và thực tiễn đấu tranh cho thấy, trong các mùa giải bóng đá lớn như World Cup, tội phạm tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng có xu hướng gia tăng mạnh với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp và khép kín. “Các đối tượng hầu như không còn tổ chức theo phương thức truyền thống mà chuyển hoàn toàn sang môi trường mạng, sử dụng các website cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, thường xuyên thay đổi tên miền, thiết lập nhiều đường dẫn dự phòng nhằm đối phó với việc ngăn chặn của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng ngụy trang hoạt động đánh bạc dưới hình thức trò chơi dự đoán, minigame có thưởng, ban đầu cho người chơi tham gia miễn phí hoặc tặng tiền cược để tạo lòng tin, sau đó từng bước lôi kéo người chơi tham gia cá cược bằng tiền thật” - Trung tá Hà Việt Chung thông tin.

Một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm là cấp tài khoản cá cược theo hạn mức tín dụng (credit), không yêu cầu nộp tiền trước. Khi người chơi thua lỗ, các đối tượng sẽ ép chuyển sang vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đe dọa, khủng bố tinh thần nhằm xiết nợ, kéo theo nhiều loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Về phương thức thanh toán, các đối tượng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản “rác”, tiền điện tử (crypto) để che giấu dòng tiền; liên tục mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết, phong tỏa tài sản.

Để tránh bị cơ quan chức năng truy vết, các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội Telegram, Signal, Viber, Messenger, Zalo thông qua tài khoản ảo, sim không chính chủ, kết hợp VPN, các phần mềm mã hóa và chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm xóa dấu vết ngay sau mỗi trận đấu. Ngoài ra, mạng lưới tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá còn được phát triển thành hệ thống đại lý nhiều cấp, trả “hoa hồng” cho người giới thiệu; đồng thời tung ra nhiều chương trình khuyến mại như tặng tiền cược, hoàn trả tiền thua, thưởng thành viên mới để lôi kéo người chơi.

Các đối tượng thường sử dụng điện thoại di động để tham gia cá độ bóng đá thông qua các website trên internet

Cảnh giác trước sự tinh vi của tội phạm

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, hiện nay thủ đoạn quảng bá các website cá độ cũng có nhiều thay đổi. Các đối tượng lợi dụng các trang web phát sóng bóng đá lậu để cài cắm quảng cáo; tài trợ biển hiệu, vật dụng cho quán ăn, quán cà phê có in logo, mã QR dẫn đến website cá cược; thuê người nổi tiếng, KOLs hoặc lồng ghép thương hiệu cá cược vào các chương trình giải trí nhằm tạo sự tin tưởng, đặc biệt tác động đến giới trẻ. Ngoài ra, nhiều đối tượng còn phát tán decal, sticker, quạt nhựa, mũ bảo hiểm, hộp khăn giấy, hộp đựng đũa có in mã QR hoặc đường link dẫn tới các trang đánh bạc trực tuyến. Đây đều là những thủ đoạn mới, tinh vi, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập các website phát sóng bóng đá lậu; không quét mã QR, truy cập các đường link lạ được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc in trên các vật dụng được phát miễn phí. “Người dân cần cảnh giác với các tin nhắn rác, lời mời tham gia cá cược, các chương trình tặng tiền miễn phí, hoàn trả tiền cược, giới thiệu người chơi để nhận “hoa hồng”. Đồng thời, không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử, sim điện thoại để tránh bị các đối tượng lợi dụng phục vụ hoạt động phạm tội. Mỗi gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nâng cao nhận thức về tác hại của cờ bạc, cá độ bóng đá; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc với cơ quan công an nơi gần nhất” - Trung tá Hà Việt Chung nhấn mạnh thêm.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ bình yên Thủ đô trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026.