Phát hiện cơ sở sản xuất 46 tấn keo dán gạch, keo chà ron có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

ANTD.VN - Kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện 10.000 sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron (khoảng 46 tấn) có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tổng trị giá hơn 309 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH S.E.V.N, phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Ngày 24 tháng 6 năm 2026, đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Công an phường Phước Tân - Công an thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH S. E. V. N; địa chỉ: phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty TNHH S. E. V. N đang sản xuất mặt hàng keo chà ron, keo dán gạch các loại với số lượng 10.000 đơn vị sản phẩm (tương đương 46 tấn) có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hoá là 309.779.600 đồng.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện các máy móc, vật liệu để sử dụng sản xuất, đóng gói sản phẩm gồm: 01 máy ép nhiệt dùng ép miệng bao thành phẩm; 01 máy khâu miệng bao thành phẩm không nhãn hiệu, 10.100 vỏ bao bì và 400 thùng carton in hình ảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa hàng hóa, máy móc, vỏ bao bì và thùng carton trên để tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.