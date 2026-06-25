Án phạt nghiêm khắc cho nhóm đối tượng lên kịch bản cướp lại ô tô đã bán

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội trong các ngày 24 và 25-6 mở phải phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án lên kịch bản và phân vai cướp tài sản như phim hành động…

Theo cáo trạng, Đặng Đức Lộc (SN 1994, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh tỉnh Phú Thọ) cùng Phạm Thị Thủy (SN 1988, ở phường Hà Đông, Hà Nội), Trần Nhật Linh (SN 1995, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Văn Tú (SN 1993, ở xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên tụ tập, ăn chơi theo nhóm.

Để có tiền tiêu xài, Lộc, Thủy, Linh và Tú bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo “kịch bản” được chuẩn bị kỹ lưỡng… Theo đó, Thủy sẽ tìm người đứng tên vay ngân hàng để mua ô tô trả góp. Linh và Tú có nhiệm vụ tìm khách mua lại chiếc xe này.

Hai trong số 17 bị cáo của vụ án tại phiên tòa.

Trong khi đó, Lộc thuê người đóng giả “quần chúng”, sẵn sàng xông ra ngăn cản, gây rối khi cần thiết, nhằm giúp cả nhóm nhanh chóng chiếm đoạt chiếc xe vừa được khách thanh toán mà không bị phản kháng.

Thực hiện “kịch bản phạm tội” trên, trong các ngày 27-4-2024 và 17-5-2024, ổ nhóm tội phạm này đã đe dọa dùng vũ lực chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của hai người bị hại.

Điển hình là vụ cướp tài sản xảy ra vào tháng 4-2024. Khi đó, Thủy thuê Nguyễn Tiến Vọng (SN 1997, ở tỉnh Phú Thọ) đứng ra vay trả góp ngân hàng để mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Raptor màu trắng với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Thủy trả trước 400 triệu đồng tiền mua xe.

Sau đó, Thủy cùng Lộc và Linh phân công nhau từng khâu để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 27-4-2024, Lộc hẹn gặp khách là anh C. (SN 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh) đến xem xe. Do anh C. đang ở Hà Tĩnh nên đã nhờ anh K. đến xem giúp, nhận xe rồi vận chuyển về Hà Tĩnh cho mình.

Khi người được anh C. thuê đến xem xe nói có thể mua chiếc xe với giá 1,2 tỷ đồng, anh C. liên lạc với Lộc để “chốt kèo” với giá mua bán trên và trả trước 870 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Lộc khi hoàn thiện thủ tục sang tên.

Theo yêu cầu của Lộc, anh C. chuyển khoản hơn 869 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lộc bảo người được anh C. thuê đến xem xe là anh K. ra xe lấy giấy tờ, đồng thời thông báo cho đồng bọn thực hiện kế hoạch ngăn chặn, khống chế anh K. để Lộc cùng đồng bọn lái chiếc Ford Raptor bỏ trốn.

Khi anh K. ra xe lấy giấy tờ thì thấy người bán xe lái xe bỏ chạy. Lúc đó anh K. đuổi theo nhưng bị nhóm người mà các bị cáo thuê từ trước vây quanh, uy hiếp. Thấy vậy, anh K. sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ có thể gọi điện báo cho anh C. biết sự việc. Số tiền chiếm đoạt được, nhóm cướp chia nhau ăn tiêu.

Ngày 4-5-2024, Thủy bán chiếc xe trên cho một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 830 triệu đồng. Số tiền thu được, Thủy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau lần đầu trót lọt, nhóm cướp tiếp tục đi “săn mồi”. Lần này có thêm Phạm Anh Tuấn (SN 1993, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) nhập hội.

Theo cáo buộc, Thủy thuê Lê Đức Lâm (SN 1979, quê Thanh Hóa) đứng tên mua chiếc ô tô Ford Raptor khác với giá 1,3 tỷ đồng và trả trước cho ngân hàng 500 triệu đồng.

Tất cả sau đó bàn bạc thống nhất phân công Linh cùng Lộc “vào vai” người đi bán xe. Tuy nhiên, lần này kế hoạch không đi theo hướng bị can Thủy mong đợi khi chính đối tượng này lại trở thành nạn nhân, bị đồng bọn cướp luôn chiếc xe ô tô làm “mồi nhử”.

Cụ thể, ngày 16-5-2024, Thủy nhận được xe và báo cho Lộc, Linh để tìm khách mua xe với giá 915 triệu đồng. Nhưng do Linh, Tú và Anh Tuấn có mâu thuẫn với Lộc nên Linh giả vờ đồng ý kế hoạch của cả nhóm.

Thực tế, Linh lại chuẩn bị sẵn kế hoạch riêng và thuê người để cướp lại chiếc ô tô Ford Raptor, giấu không cho Lộc và Thủy biết. Linh bàn bạc với Tú, Tuấn thuê một người giả vờ là khách đến mua xe, hẹn gặp Thủy để xem xe rồi thuê một nhóm “giang hồ” đến cướp chiếc xe, lấy giấy tờ, đem bán với giá 900 triệu đồng.

Ngỡ ngàng vì kế hoạch không diễn ra như mong đợi, sau khi chiếc xe ô tô bị cướp, ngày 17-5-2024, Đặng Đức Lộc và Phạm Thu Thủy đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ toàn bộ vụ án.

Đưa nhóm cướp tài sản như phim hành động ra xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Đức Lộc 16 năm tù; Phạm Thị Thủy 17 năm tù; Trần Nhật Linh 20 năm tù và Hoàng Văn Tú 19 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt mức án thấp nhất 10 năm tù và cao nhất 17 năm tù.