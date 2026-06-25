Nhóm đối tượng trộm cắp cầu đá cổ sa lưới

ANTD.VN - Ngày 25-6-2026, Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ hành vi trộm cắp khối cấu kiện cầu đá cổ có tuổi đời hàng trăm năm, đồng thời thu hồi tang vật, khôi phục bảo tồn di sản văn hoá bị đánh cắp...

Đại diện UBND xã Ái Quốc biểu dương, khen thưởng CBCS tham gia phá án

Các đối tượng sa lưới pháp luật gồm Lương Đình Quý (SN 1991); Lê Văn Chi (SN 1991) và Phú Văn Sáng (SN 1989), cùng trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng.

Trước đó, ngày 16-6-2026, Công an phường Ái Quốc, TP Hải Phòng tiếp nhận trình báo của ban tự quản tổ dân phố Hoàng Xá 2 (phường Ái Quốc) về việc cấu kiện 4 nhịp cầu đá ở khu Đồng Tràng (Hoàng Xá 2) bị trộm cắp.

Tài sản bị mất là di sản cổ gắn bó nhiều đời nay với người dân địa phương, có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, hơn nữa các cấu kiện cầu đá có kích thước lớn, khó di chuyển nên vụ việc đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Vị trí cầu đá bị mất trộm

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra, xác định các nghi phạm liên quan gồm: Quý, Chi, Sáng.

Các đối tượng liên quan

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đêm 15, rạng sáng 16/6 đã sử dụng xe cẩu của Lương Đình Quý di chuyển đến khu vực Đồng Tràng, dùng dây đai buộc và cẩu trộm các cấu kiện của cầu đá gồm: 12 phiến mặt cầu, 4 dầm ngang đều bằng đá tự nhiên. Sau đó, nhóm đối tượng này đã chở tang vật trộm cắp được bán cho 1 người ở tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Công an bàn giao các nhịp cầu đá cho địa phương

Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Hiện tại, các cấu kiện cầu đá cổ đã được trả về vị trí cũ, bàn giao cho tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc tiếp tục quản lý, lưu giữ.