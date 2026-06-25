Vào cuộc xác minh vụ cô gái trẻ bị shipper hành hung

ANTD.VN - Công an phường Láng, Hà Nội vào cuộc xác minh vụ cô gái trẻ 'tố' bị shipper hành hung tại sảnh toà nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Ngày 25-6, trên mạng xã hội đăng tải một video với nội dung cô gái trẻ bị một shipper có hành vi hành hung, lôi tóc kéo lê tại khu vực trước toà nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng. Theo camera an ninh của toà nhà, sự việc được ghi nhận xảy ra vào trưa ngày 23-6.

Công an phường Láng mời người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, trong sáng cùng ngày Công an phường Láng, Hà Nội đã chủ động khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, làm rõ sự việc.

Bước đầu, lực lượng Công an phường đã rà soát, xác minh và xác định được shipper là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Trong sáng 25-6, Công an phường Láng đã mời người này về trụ sở để làm việc, cùng với đó, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh và mời người liên quan đến trụ sở để làm rõ.