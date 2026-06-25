Lật tẩy thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi vận chuyển qua đường hàng không, chuyển phát nhanh

ANTD.VN - Các đối tượng giấu ma túy tinh vi trong vách ngăn tủ đông, lõi bình nước nóng, máy nén khí, lon nước, máy điều hòa...; mã hóa kiện hàng, vận chuyển lòng vòng… gây khó khăn cho công tác đấu tranh, phá án.

Thủ đoạn rất tinh vi

Chi cục Hải quan khu vực I cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ/11 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 85,78 kg ma túy các loại.

Điển hình là vụ việc ngày 15/3/2026, lực lượng hải quan và công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã kiểm tra người và hành lý đối với Y.P (sinh năm 1980, quốc tịch Thái Lan) là hành khách trên chuyến bay ET678 từ Đông Phi đến Nội Bài. Qua kiểm tra, đã phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy với tổng trọng lượng khoảng 5kg.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bột ma tuý được nén thành các viên dạng hình con nhộng, quấn bằng băng dính, đựng trong 7 ống nhựa hình trụ đựng bánh kẹo nhập khẩu.

Số ma túy được nén trong các viên con nhộng, cất giấu tinh vi

Trước đó, ngày 25/2, lực lượng Hải quan và Công an đã tiến hành kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài.

Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3,6 kg cocain, được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong các hộp bim bim, trong các đồ dùng cá nhân khác.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Hải quan khu vực I nhận thấy, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thường mã hóa kiện hàng, gây khó khăn trong việc xác minh người nhận, đối tượng thực hiện việc giao nhận qua nhiều đại lý, chuyển phát nhanh, vận chuyển nội địa.

Tinh vi hơn, tại mỗi địa điểm trung chuyển phải chờ xác nhận đầu nước ngoài mới xác định được điểm giao hàng tiếp theo, nên gây ra nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phá án.

Ma túy được cất giấu rất tinh vi

Đối tượng thường cất giấu ma túy trong vách ngăn tủ đông, lõi bình nước nóng, bình nén khí của máy nén khí, cất giấu trong các lon đồ ăn đóng hộp (lon nước uống, lon sữa...), thậm chí giấu bên trong bịch rượu vang, máy điều hòa, loa kéo, trong các ống nhựa hình trụ được gắn keo kín 2 đầu để trong can nhựa đựng dầu bôi trơn, giấu trong đồ chơi xếp hình bằng nhựa...

Các đối tượng phạm tội thường là việt kiều, du học sinh nước ngoài về nước, người đi công tác, làm ăn nước ngoài được nhờ mang hộ, mang thuê, không nắm rõ các quy định của pháp luật đã bán lại tiêu chuẩn hành lý cho các đối tượng; hoặc các đối tượng mua lại tiêu chuẩn hành lý và nhờ khách đứng tên, vận chuyển hộ, sau đó nhận lại trong nội địa. Thủ đoạn này đã gây khó khăn trong việc xác minh đối tượng chủ mưu.

Không những thế, tội phạm ma túy còn sử dụng tên, giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân), địa chỉ nhận - gửi giả, không rõ ràng, sim rác, sử dụng công nghệ cao trong quá trình liên lạc, trao đổi, mua bán, vận chuyển, giao - nhận, thuê người nhận giúp gói hàng chứa ma túy.

Chuyển đổi từ đấu tranh bị động sang chủ động

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực I cho biết, để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống ma túy, đơn vị đã tập trung tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, tập trung kiểm soát các địa bàn, tuyến, loại hình và đối tượng trọng điểm, đặc biệt là khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chuyển phát nhanh và các kho hàng không kéo dài.

Rà soát, nâng cấp và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như máy soi container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện nhanh ma túy và chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an, trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc.

Tăng cường quản lý chuỗi logistics, bưu chính và chuyển phát nhanh nhằm ngăn chặn việc lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan Hải quan cũng chuyển đổi mạnh mẽ phương thức đấu tranh từ bị động sang chủ động, tập trung xây dựng chuyên đề, xác lập chuyên án, đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm nhằm triệt phá tận gốc các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia...