Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 2.500 sản phẩm quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đổng, Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh 2.575 sản phẩm quần, áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Công thương thành phố Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 8 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sở hữu công nghiệp, kinh doanh hàng hoá thời trang giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ trên địa bàn.

Đội QLTT số 8 phối hợp Công an xã Phù Đổng kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 2.575 sản phẩm gồm quần, áo nam giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 23/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đổng – Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ CX3-1 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội do ông Đinh Công Thắng trú tại tỉnh Phú Thọ làm chủ cơ sở kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện ông Thắng đang kinh doanh 2.575 sản phẩm gồm quần, áo nam các loại mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: D&G; Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là 264 triệu đồng. Ông Thắng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Ngoài ra, Ông Thắng kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 8 sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản lý địa bàn, thực hiện tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, với cơ quan Công an để kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.