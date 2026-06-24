Chặn đứng nhóm thanh niên vi phạm nồng độ cồn, mang theo kiếm

ANTD.VN - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, mang theo kiếm, trong đó có đối tượng dương tính ma tuý.

Khoảng 0h20 ngày 23/6/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 6, khi đến Km44+600 thuộc khu vực Dốc Phấn, Lương Sơn, Phú Thọ, Tổ công tác 191 số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện 2 xe mô tô có biểu hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có trường hợp mang theo hung khí nguy hiểm. Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Nhóm thanh niên vi phạm nồng độ cồn, mang theo kiếm

Qua kiểm tra, xác định xe mô tô biển kiểm soát 28E1-215.78 do Nguyễn Tiến Thanh (SN 2008, trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở theo Nguyễn Nhật Thành (SN 2007, cùng trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ). Trên phương tiện có 1 thanh kiếm bằng kim loại.

Người điều khiển phương tiện vi phạm các lỗi: điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn mức 2; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có chứng nhận đăng ký xe; không có chứng nhận bảo hiểm; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Tiến hành test nhanh ma tuý đối với Nguyễn Tiến Thanh, kết quả dương tính với chất ma tuý Methamphetamine. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã sử dụng ma tuý đá.

Đối với xe mô tô biển kiểm soát 28F9-7774 do Nguyễn Quang T (SN 2010, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lực lượng chức năng xác định người điều khiển vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn mức 1; không có chứng nhận đăng ký xe, không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không có gương chiếu hậu bên trái.

Tổ công tác 191 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm nêu trên theo quy định; đồng thời phối hợp với Công an xã Lương Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.