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Pháp luật

Khởi tố Giám đốc và kế toán công ty về tội trốn thuế

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Trốn thuế”.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long, có địa chỉ tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình có vi phạm nghiêm trọng về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

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Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với các bị can

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã sử dụng một số hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 400 triệu đồng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng (SN 1985, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), là Giám đốc Công ty và Nguyễn Thị Nhung (SN 1997, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), là kế toán Công ty về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Trốn thuế

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