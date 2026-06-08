'Truy nóng' 5 đối tượng chặn đường, cướp xe máy của 2 thanh niên

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tối 1-6.

Khoảng 00h15’, ngày 1-6, anh H.V.N (SN 2010, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) cùng bạn điều khiển xe mô tô đi chơi thì bị một số nam thanh niên chặn xe, đánh, lấy đi xe máy. Trong cốp xe của anh H.V.N có 1 điện thoại iPhone XS, tổng giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng.

​

Các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Thành Đông đã tích cực phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Nam An Phụ đấu tranh, truy xét, bắt giữ 5 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2005, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng); Hoàng Văn Nghĩa (SN 2009, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng); Nguyễn Khắc Đạt (SN 2008, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP HCM); Vì Việt Anh (SN 2006, trú tại xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La); Nguyễn Văn Hoàn (SN 2007, trú tại xã Nam An Phụ, Hải Phòng).

Ngày 4-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.