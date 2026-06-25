Phát hiện 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Theo đó vào khoảng 22h30 ngày 20/6/2026, tổ công tác tuần tra kiểm soát phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Thủy (SN 1990, trú tại Hải Dương) có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong ba lô của Thủy có một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Tổ công tác khống chế, bắt quả tang các đối tượng liên quan tại phòng nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín.

Đấu tranh tại chỗ, Thuỷ khai nhận đang trên đường đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín để sử dụng ma túy cùng hai người bạn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khẩn trương tiến hành kiểm tra phòng nghỉ nêu trên và phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tú (SN 1996) và Lương Thị Hương (SN 1999), cùng trú tại xã Hồng Vân, có hành vi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Thường Tín đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.