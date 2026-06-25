Phát hiện ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy

ANTD.VN - Thủ đoạn của nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy ngoài đường không có người trông giữ để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hai đối tượng và tang vật

Ngày 21/6/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an xã Thanh Trì, đã phát hiện, triệt phá ổ nhóm có hành vi trộm cắp tài sản do Hoàng Minh Đức (SN 1987), trú tại thôn Nội Am, xã Nam Phù, TP Hà Nội cầm đầu.

Tang vật thu giữ về hành vi trộm cắp tài sản là 1 xe máy nhãn hiệu WAIT màu đỏ, biển kiểm soát 99H4-2378.

Qua điều tra xác định, đối tượng thường đi bộ lang thang vào ban đêm tại các khu dân cư, lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy ngoài đường không có người trông giữ để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi tiếp cận tài sản, đối tượng dùng kéo cắt dây điện ổ khóa, đấu nối để khởi động xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Đức đã gây án trót lọt nhiều vụ trước đó. Điển hình, khoảng 1h30 ngày 21-6, tại khu vực trước cửa số 4 ngõ 239 đường Vĩnh Khang, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, đối tượng này đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, biển kiểm soát 29S2-016.08.

Đối tượng Đức khai nhận mỗi xe trộm cắp trót lọt đều chuyển cho Vũ Xuân Ngọc (SN 1974); trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Đức về tội Trộm cắp tài sản và Vũ Xuân Ngọc về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.