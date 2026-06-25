Kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu, xác định dấu hiệu tội phạm

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh – Công an tỉnh Hưng Yên, tiến hành kiểm tra, tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hộ kinh doanh D.N

Trước đó, ngày 16/6/2026, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh - tỉnh Hưng Yên, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh D.N, địa chỉ: Phố Nối, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 12 mục hàng hóa quần, áo, dép nam có dấu hiệu vi phạm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gồm: "Dolce & Gabbana", “Burberry”, "HERMÈS", "Dior", "adidas" và "Louis Vuitton" đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam.

Trên sản phẩm không có tem, không có mã an toàn, lô gô nhãn hiệu trên sản phẩm mờ nhạt, không sắc nét. Tổng trị giá 12 mục hàng hoá nêu trên theo giá niêm yết là: 277.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Chủ hộ kinh doanh là ông N.T.D không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.

Căn cứ văn bản xác minh của các đại diện chủ thể quyền xác nhận toàn bộ hàng hóa là giả mạo nhãn hiệu, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, ngày 24/6/2026, Đội QLTT số 1 và Công an xã Nguyễn Văn Linh – Công an tỉnh Hưng Yên họp thống nhất xác định vụ việc nêu trên có dấu hiệu tội phạm: Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đội QLTT số 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xã Nguyễn Văn Linh, Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.