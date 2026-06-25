Tạm giữ đối tượng cầm dao chém kính ô tô

ANTD.VN - Cầm dao đi tìm đối phương trả thù nhưng không gặp, Long vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường.

Khoảng 23h ngày 22-6-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Tây Hồ triển khai đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Lực lượng công an khống chế đối tượng Trần Văn Long

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một nam giới đang cầm hung khí, có hành vi đe dọa, tấn công người đi đường.

Nhận định đối tượng có khả năng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận, khống chế và bắt giữ đối tượng, thu giữ 2 con dao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực xung quanh.

Đối tượng Trần Văn Long

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Trần Văn Long (SN 1988) trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Đáng chú ý, Long là đối tượng đã có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Văn Long khai nhận trong lúc hát karaoke đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người không quen biết nên cầm 2 con dao đi tìm nhằm giải quyết mâu thuẫn nhưng không thấy.

Sau đó, Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.