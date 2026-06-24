Đừng biến mình trở thành nạn nhân của xuất nhập cảnh, di cư trái phép

ANTD.VN - Người xuất nhập cảnh, di cư trái phép sẽ phải đối diện với nhiều thiệt thòi, đặc biệt là không được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ, lương cao, thủ tục đơn giản, thời gian xuất cảnh nhanh; hướng dẫn cách thức khai báo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức cho đi nước ngoài khi bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất; quá trình liên lạc, thỏa thuận với khách thường sử dụng sim rác, qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển, nhận tiền trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác, qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian…

Cơ quan chức năng bàn giao, tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép bị trục xuất

Những lời quảng cáo này đã mở ra một bức tranh hoàn hảo cho những người muốn đi tìm cơ hội ở nước ngoài. Theo lời các đối tượng, muốn xuất cảnh không cần giấy phép, mỗi công dân chỉ cần chi số tiền từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/người. Nhiều người đã tin tưởng đưa tiền để được đi quốc gia khác mà không hề biết mình sẽ gặp rủi ro lớn về pháp lý.

Cụ thể, công dân sẽ trở thành người cư trú bất hợp pháp, không được hưởng các chính sách y tế, an sinh xã hội; không được cơ quan pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp với các cơ sở sử dụng lao động, gây khó khăn trong công tác lãnh sự khi xảy ra những vấn đề pháp lý.

Thậm chí, người dân thông qua các đường dây tổ chức đi nước ngoài trái phép thậm chí có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng trên hành trình di cư, bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ trở thành nạn nhân bị mua bán, bóc lột lao động, bị ép buộc phạm tội hoặc làm nô lệ tình dục, đe dọa xâm hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần mà không được pháp luật nước sở tại bảo vệ.

Để phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân để các đối tượng lợi dụng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu, nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các Công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục; không nghe và làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức.

Đối với những người bị hại cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến danh dự nên không khai báo, khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh, giải quyết vụ việc liên quan.