Tòa án tại Đức bác kháng cáo của Đặng Thị Huệ, người bị Vingroup khởi kiện

ANTD.VN - Toà án tại Đức vừa yêu cầu một cá nhân là bà Đặng Thị Huệ gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh mang tính bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Theo đó, bà Đặng Thị Huệ là 1 trong 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup khởi kiện từ tháng 9-2025 về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, ngày 16-6-2026, Tòa cấp cao khu vực Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của bà Đặng Thị Huệ và xác nhận phán quyết của Tòa Khu vực Hanau trước đó. Tòa cấp cao khu vực Frankfurt giữ nguyên các biện pháp bảo vệ đối với ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Ảnh minh hoạ.

Đây là phán quyết chung thẩm. Sau phán quyết này, bà Đặng Thị Huệ không còn quyền kháng cáo và phán quyết sẽ có hiệu lực ngay khi được ban hành.

Theo phán quyết của Tòa, bà Đặng Thị Huệ phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng; thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng và phí luật sư của Vingroup; nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị phạt hành chính lên đến 250.000 EUR mỗi lần vi phạm hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Đặc biệt, Tòa án Đức nhấn mạnh dù các hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quyền đối với hình ảnh cá nhân. Tòa án xác nhận, ông Phạm Nhật Vượng có quyền yêu cầu ngăn chặn việc phát tán và công bố các hình ảnh liên quan khi chưa có sự đồng ý của ông này.

Đây là thắng lợi pháp lý rõ ràng nhất đối với một trong những cá nhân trong danh sách 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng khởi kiện hồi tháng 9-2025.

Trước đó, Lê Trung Khoa - với tư cách là bên bị kiện bước đầu cũng đã phải chi trả hơn 2.118 Euro cho các khoản phí liên quan đến vụ kiện với Vingroup, gồm hơn 1.100 Euro phí tố tụng (ngày 26-3) và hơn 1.017 Euro phí luật sư của VinFast (ngày 20-4).

Ngoài ra, tòa xác định nhiều cáo buộc cụ thể của ông Lê Trung Khoa về Vingroup và VinFast là không có cơ sở, không được chứng minh, gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH. Toà án đã ra lệnh cấm ông Lê Trung Khoa tiếp tục đưa tin, phát tán các nội dung này.

Sau 9 tháng kể từ ngày Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn này, hàng loạt cá nhân, tổ chức đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng video xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.

Được biết, với những tổ chức, cá nhân còn lại, Vingroup hiện vẫn áp dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, góp phần lành mạnh hóa thông tin trên không gian mạng cả trong và ngoài nước.