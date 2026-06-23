Vờ tìm 'vui vẻ', thanh niên 21 tuổi cướp tiền của gái "bán hoa"

ANTD.VN - Mới lập gia đình chưa đầy 1 tháng, nam thanh niên quê Hải Phòng làm nghề "lơ xe khách" đã bị cơ quan điều tra tạm giữ để làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra tại khu vực vườn hoa Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội...

Sau khi thỏa thuận mua dâm với một phụ nữ tại khu vực vườn hoa Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, nam thanh niên sinh năm 2005 đã bất ngờ dùng vũ lực chiếm đoạt tiền rồi bỏ chạy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng này để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 21-6, Hoàng Đức Hải (SN 2005, trú tại xã Quyết Thắng, Hải Phòng) sau khi uống rượu tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ đã đi bộ đến vườn hoa Ngọc Lâm, phường Bồ Đề tìm gặp một phụ nữ để mua dâm.

Tại đây, Hải gặp chị A (SN 1996, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Sau khi trao đổi, hai bên thỏa thuận giá mua bán dâm là 1,2 triệu đồng.

Trên đường đến nhà nghỉ, Hải và chị A di chuyển về phía bờ bụi cây gần đó. Khi đến khu vực vắng người, Hải bất ngờ dùng tay khoác vai rồi đẩy người phụ nữ ngã xuống đất.

Đối tượng Hoàng Đức Hải tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng lúc nạn nhân mất thăng bằng, Hải yêu cầu chị A đưa tiền. Khi người phụ nữ không đồng ý, đối tượng đã dùng tay lấy tiền trong túi quần của nạn nhân.

Sau khi chiếm đoạt được 370.000 đồng cùng một cục sạc điện thoại màu trắng, Hải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng tổ chức xác minh, truy xét làm rõ đối tượng gây án. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Hoàng Đức Hải đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành cho bị hại nhận dạng và xác định Hoàng Đức Hải chính là người đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ việc gồm một cục sạc điện thoại màu trắng và số tiền 370.000 đồng đã được thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của Hoàng Đức Hải có dấu hiệu của tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Hoàng Đức Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.