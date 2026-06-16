Lĩnh án phạt tù đích đáng vì theo chân “đàn anh” đi đòi nợ bằng bạo lực

ANTD.VN - Sáng nay (16-6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Nam (SN 2000, ở xã Hát Môn, Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Phú Thanh (SN 1995, ở xã Hiệp Thuận, Hà Nội) là đối tượng hành nghề cho vay lãi. Từ tháng 10-2028, anh Hoàng Văn Tiến (SN 1988, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội) nhiều lần vay tiền của Thanh và chốt đến ngày 18-3-2019 với tổng số tiền vay là hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau đó, anh Tiến tiếp tục vay của Thanh 2 lần, mỗi lần 150 triệu đồng. Đến cuối tháng 5-2019, do không có khả năng trả nợ nên anh Tiến nói với bố mẹ của mình là ông Hoàng Văn Đ. (SN 1959) và bà Đinh Thị P. (SN 1965) về việc vay hơn 1,6 tỷ đồng của Thanh để nhờ trả nợ hộ.

Ảnh: Minh họa

Ngày 31-5-2019, anh Tiến cùng bố đi gặp Thanh và cam kết đến ngày 29-6-2019 sẽ thanh toán số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho Thanh. Đến hẹn, do chưa thu xếp được tiền nên anh Tiến gọi điện thoại hẹn Thanh đến nhà ông Đ. để thỏa thuận, xin khất nợ. Tuy nhiên, do không thống nhất được việc trả nợ nên Thanh bỏ về.

Đến chiều ngày 1-7-2019, Thanh rủ nhóm “đàn em” trong đó có bị cáo Đỗ Như Nam và 5 người khác đi ô tô đến nhà ông Đ. để đòi nợ. Khi đi đến đầu ngõ nhà ông Đ., Thanh bảo Nam cầm theo bình xịt hơi cay rồi cả nhóm đi vào nhà ông Đ.

Tại đây, Thanh hỏi ông Đ.: “Thằng Tiến nhà ông đâu, tiền nong của tôi thế nào?” Ông Đ. đáp: “Nó không có ở đây”. Sau đó, Thanh tiếp tục hỏi ông Đ. về khoản tiền nợ của anh Tiến và yêu cầu trả. Lúc đó, ông Đ. nói Thanh tìm Tiến mà đòi tiền.

Thanh đáp: “Con dại cái mang, con ông nợ thì ông phải trả”. Trong khi đó “đàn em” của Thanh cầm bình xịt hơi cay giơ về phía ông Đ. và to tiếng. Lúc đó, ông Đ. mời Thanh vào trong nhà ngồi uống nước, trong khi nhóm “đàn em” đứng quanh thềm và sân nhà “con nợ”.

Tại phòng khách, Thanh tranh cãi với ông Đ. về chuyện trả nợ, quát mắng chủ nhà và cầm chén nước trên bàn đập xuống nền… Do vẫn không thống nhất được việc trả nợ nên Thanh cùng nhóm “đàn em” đi về.

Ra đến cổng, giữa Thanh và ông Đ. lại xảy ra to tiếng. Khi đó, Thanh quay lại chửi và tát ông Đ. Một đàn em của Thanh thì dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt vợ chồng chủ nhà.

Thấy nhà ông Đ. có xô xát, ông Hoàng Văn Chiến (SN 1968, là cháu của ông Đ.) đi đến hỏi Thanh có việc gì thì bị Thanh tát vào mặt, đấm đá vào người. Sau khi gây chuyện, cả nhóm bỏ đi.

Cáo trạng xác định, sau ngày 1-7-2019, Thanh nhiều lần nhắn tin cho vợ chồng anh Tiến để đòi tiền. Trong nhiều ngày sau đó, gia đình ông Đ. liên tục bị ném chất bẩn vào nhà, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sinh hoạt của gia đình.

Cho rằng đây là hành động của nhóm Thanh nên ông Đ. và vợ chồng con trai đã phải vay mượn để trả nợ cho Thanh 850 triệu đồng.

Tháng 9-2025, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên án phạt tù đối với nhóm tội phạm “tín dụng đen” này. Riêng Đỗ Như Nam bỏ trốn và ngày 3-2-2026, bị cáo ra đầu thú.

Theo Cơ quan tố tụng, tại CQĐT, bị cáo Nam khai báo quanh co, thiếu thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu chứng cư thu thập được, đủ cơ sở kết luận Đỗ Như Nam cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi “Cướp tài sản” tại nhà ông Hoàng Văn Đ.