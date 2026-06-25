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Pháp luật

Giả danh cán bộ quân đội mua bán hàng hóa số lượng lớn

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Nguyễn Ngọc

ANTD.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo với phương thức tinh vi giả danh cán bộ, đơn vị quân đội mua bán hàng hóa số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23-6-2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hạnh Phúc phát hiện anh H.V.T (trú tại xã Hạnh Phúc) bị một đối tượng lạ gọi điện dụ dỗ hợp tác làm ăn, giới thiệu mua bán giường tầng quân đội với lợi nhuận cao. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh căn cước cùng thẻ ngành quân đội, đồng thời yêu cầu anh H.V.T chuyển trước 168 triệu đồng để lấy hàng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Hạnh Phúc đã kịp thời tuyên truyền, giải thích để anh H.V.T nhận rõ thủ đoạn của đối tượng, qua đó ngăn chặn thành công vụ lừa đảo, tránh thiệt hại về tài sản.

Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh sĩ quan Quân đội.

Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh sĩ quan Quân đội.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin đối tác, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Người dân chỉ nên giao dịch khi có hợp đồng rõ ràng, ưu tiên gặp mặt trực tiếp và xác minh thông tin qua các kênh chính thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

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#Công an Lào Cai

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