Khi nhà nghỉ, quán bar trở thành "địa điểm ẩn mình" của các cuộc vui ma túy

ANTD.VN - Mặc dù các lực lượng chức năng liên tục tăng cường đấu tranh, xử lý, song tình trạng các đối tượng lợi dụng nhà nghỉ, quán karaoke, quán bar và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử

Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới được ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Mới đây, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Yên Sở (Hà Nội), góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Khoảng 0h10 ngày 19/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh về việc tại một nhà nghỉ trên đường Trần Thủ Độ có nhiều đối tượng tụ tập với biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Sở tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú nói trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng nghỉ. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 thiết bị pod điện tử dùng để hút tinh dầu và 1 lọ nhựa chứa dung dịch màu trắng nghi là chất ma túy.

Bước đầu làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng tinh dầu chứa chất ma túy thông qua các thiết bị pod điện tử ngay tại phòng nghỉ.

Từ vụ việc trên có thể thấy, thủ đoạn sử dụng ma túy hiện nay đang ngày càng tinh vi. Thay vì sử dụng các loại ma túy truyền thống, nhiều đối tượng chuyển sang sử dụng các chất ma túy tổng hợp hoặc các chế phẩm được pha trộn, ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Không ít thanh thiếu niên lầm tưởng đây chỉ là những sản phẩm giải trí thông thường, ít gây hại hoặc khó bị phát hiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều loại tinh dầu chứa chất cấm có khả năng gây ảo giác, kích thích thần kinh, làm mất khả năng kiểm soát hành vi, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và gây mất an ninh trật tự.

Số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện tại phường Yên Sở

Đáng chú ý, các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, homestay hay các điểm vui chơi giải trí về đêm thường bị các đối tượng lợi dụng làm nơi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, những tụ điểm này có thể trở thành nguồn phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác.

Phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống ma túy

Việc nhanh chóng phát hiện vụ việc tại phường Yên Sở một lần nữa cho thấy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó vai trò cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ nguồn tin ban đầu của người dân, lực lượng Công an đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra và ngăn chặn hành vi vi phạm ngay trong đêm, không để phát sinh những hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và các sản phẩm chứa chất ma túy núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, quán bar cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động phát hiện, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.

Mỗi nguồn tin được cung cấp, mỗi hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời không chỉ góp phần bảo vệ chính bản thân người dân mà còn chung tay giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cộng đồng.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, các đối tượng liên quan đến ma túy thường có xu hướng dịch chuyển từ những tụ điểm công khai sang các không gian khép kín như nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ cho thuê ngắn ngày hoặc các phòng VIP tại quán bar, karaoke nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng lựa chọn thuê phòng nghỉ theo giờ hoặc tụ tập vào khung giờ đêm khuya, rạng sáng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thay vì sử dụng các loại ma túy truyền thống, các đối tượng chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy dạng tinh dầu hoặc các chất kích thích được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, nước vui, thực phẩm chức năng nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Thực tế cho thấy, không ít vụ việc được phát hiện tại các cơ sở lưu trú xuất phát từ việc các đối tượng lợi dụng tâm lý chủ quan của chủ cơ sở hoặc việc kiểm tra, quản lý khách lưu trú chưa chặt chẽ. Những cuộc tụ tập tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, thậm chí là các hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra tại nhà nghỉ trên đường Trần Thủ Độ là lời cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng sử dụng ma túy. Đồng thời cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự; nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở lưu trú, quán bar, karaoke trong công tác quản lý khách, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.