Dự kiến đưa tiếng Anh vào trường học từ lớp 1 thay vì lớp 3 như hiện nay

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, cùng Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).

Dự kiến đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc từ lớp 1.

Ngày 20/8, Bộ GD-ĐT thông tin về việc lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó đáng chú ý là việc đưa Tiếng Anh thành môn học bắt buộc từ lớp 1 thay vì là lớp 3 như hiện nay.

Theo đó, những trường chọn Tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 sẽ dạy bắt buộc môn này từ lớp 1, cùng Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).

Thời lượng môn Tiếng Anh là 70 tiết mỗi năm với lớp 1, 2; từ lớp 3 đến 5 tăng lên thành 140 tiết. Ngoài ra, các em còn có các môn học tự chọn là tiếng dân tộc hay ngoại ngữ khác.

Hiện, môn Tiếng Anh được dạy bắt buộc từ lớp 3. Các trường có điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên, có thể dạy từ lớp 1, song chỉ là môn tự chọn với hai tiết mỗi tuần. Bộ cho biết điều chỉnh nhằm đáp ứng định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, vừa không làm ảnh hưởng đến việc triển khai dạy học các ngoại ngữ khác trong chương trình giáo dục phổ thông, không gây xáo trộn đối với học sinh và các cơ sở giáo dục.

Nếu được thông qua, chương trình sẽ áp dụng với lớp 1 từ năm học 2028-2029, lớp 2 thực hiện sau một năm. Như vậy, thời điểm áp dụng có thể sớm hai năm so với mục tiêu của đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" của Chính phủ, công bố cuối tháng 10/2025.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng thêm môn Ngoại ngữ trong phần định hướng về nội dung giáo dục.

Tất cả học sinh phổ thông phải học Ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1). Ở bậc tiểu học, các em có thể làm quen với ngoại ngữ khác thông qua hình thức tự chọn. Từ lớp 6, học sinh được chọn thêm ngoại ngữ khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng của trường.

Việc giảng dạy sẽ phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp, căn cứ khung trình độ ngoại ngữ quốc tế và Việt Nam.