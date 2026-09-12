Quyết liệt xử lý vi phạm giao thông đường sắt

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã xử lý 140 trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, với tổng số tiền phạt lên tới 83,5 triệu đồng.

Vượt đèn đỏ, vượt rào chắn khi đang dịch chuyển là những vi phạm phổ biến được xử lý nghiêm.

Không chỉ tổ chức tuần tra, kiểm tra trực tiếp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội còn chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc ngành đường sắt trong công tác ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm. Việc tăng cường ứng dụng hình ảnh trong phát hiện hành vi vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo cơ sở để xử lý những trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo, biển báo và các quy định khi tham gia giao thông tại khu vực đường sắt.

Một trong những trường hợp vi phạm được phát hiện qua ghi hình xảy ra khoảng 9h ngày 5/9/2026, tại khu vực Ngã ba Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ. Qua hệ thống ghi hình, lực lượng chức năng phát hiện anh H.M.T. (SN 1982, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29E-291.xx có hành vi vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Ngay sau khi xác minh, Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H.M.T. Theo quy định tại Nghị định 81/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Phối hợp phát hiện, xử lý từ cơ sở

Cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm tín hiệu tại đường ngang, lực lượng CSGT Hà Nội cũng tăng cường phối hợp với ngành đường sắt để kịp thời phát hiện những hành vi xâm phạm hành lang, công trình và thiết bị đường sắt, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Trước đó, ngày 4/9/2026, Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt trên địa bàn xử lý một trường hợp xe đầu kéo đi vào đường cấm, làm hư hỏng thiết bị đường sắt.

Cụ thể, ngày 27/8/2026, anh P.S.H. (SN 1996, trú tại Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo BKS 15H-118.xx kéo theo rơ moóc BKS 15RM-018.xx đi vào đường Yên Phú, thuộc khu gian Văn Điển - Thường Tín, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM, địa phận xã Ngọc Hồi.

Trong quá trình lưu thông, phương tiện đã đi vào khu vực đường cấm, làm hư hỏng một số trang thiết bị của ngành đường sắt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sau khi ghi nhận vụ việc, Công ty quản lý đường sắt đã gửi thông báo đến lực lượng CSGT để phối hợp xác minh, xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 14 xác minh, xử lý tài xế xe container vi phạm, làm hỏng thiết bị đường sắt.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản đối với tài xế P.S.H. về hành vi điều khiển xe đi vào đường cấm. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, tài xế còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các thiết bị đường sắt bị hư hỏng do hành vi vi phạm gây ra.

Thực tế cho thấy, tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, chỉ một phút chủ quan, thiếu quan sát hoặc cố tình không chấp hành tín hiệu cảnh báo cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền, nhắc nhở và nâng cao ý thức người dân được xác định là một trong những giải pháp căn cơ để phòng ngừa tai nạn.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, giám sát, ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở và những khu vực giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn như không chấp hành tín hiệu cảnh báo, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đi vào đường cấm, xâm phạm công trình, thiết bị đường sắt và các hành vi khác ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu.

Song song với đó, việc ghi hình, trao đổi thông tin giữa lực lượng CSGT và ngành đường sắt sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, rút ngắn thời gian xác minh và bảo đảm việc xử lý được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định. Qua đó góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.