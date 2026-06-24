Phát hiện gần 600 thiết bị UAV hoạt động trong vùng kiểm soát sân bay Đà Nẵng trong 1 tháng

ANTD.VN -Theo tin từ cơ quan chức năng, sau một tháng thí điểm hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái (UAV), lực lượng chức năng đã phát hiện 597 UAV hoạt động trong vùng kiểm soát của sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trong số này có 458 UAV hoạt động trong vùng cấm bay và 139 UAV hoạt động ngoài vùng cấm bay. Các đơn vị chức năng đã xác định 227 lượt UAV xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay Đà Nẵng và triển khai biện pháp ngăn chặn, kiểm soát.

Hệ thống được triển khai trong bối cảnh tình trạng UAV xâm phạm khu vực sân bay Đà Nẵng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn hàng không.

Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không quốc gia và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) khảo sát, xây dựng phương án phát hiện, chế áp UAV xâm nhập vùng cấm bay. Đồng thời tăng cường giám sát camera, tuần tra, kiểm soát tại khu vực công cộng và vành đai nội bộ sân bay.

Trong 1 tháng giám sát, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 600 thiết bị UAV hoạt động trong vùng kiểm soát của sân bay Đà Nẵng

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện là cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với khoảng 300-350 chuyến bay cất, hạ cánh mỗi ngày.

Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2026, khu vực sân bay ghi nhận 6 vụ UAV xâm nhập và một sự cố liên quan đến 3 UAV, ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay. Riêng vụ việc ngày 22-2 khiến 54 chuyến bay phải điều chỉnh thời gian cất, hạ cánh để bảo đảm an toàn.

Trong thời gian tới, sân bay Đà Nẵng sẽ chính thức thử nghiệm hệ thống giám sát UAV có khả năng tự động phát hiện, nhận dạng và theo dõi các thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực sân bay.