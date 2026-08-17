Yêu cầu cảnh cáo, điều chuyển khối lượng nhà thầu Phúc Thành An trên cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang

ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, đối với Công ty TNHH Phúc Thành An đã nhiều lần chậm tiến độ tại dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang, đề nghị cảnh cáo, xử phạt vi phạm tiến độ, đồng thời thực hiện ngay các thủ tục điều chuyển khối lượng.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Về tiến độ thực hiện, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) bao gồm 2 dự án thành phần thuộc danh mục dự án trọng điểm ngành GTVT có kế hoạch hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 11406/BXD-CĐBVN ngày 23/7/2026 đề nghị địa phương thực hiện một số nội dung để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên đánh giá chung tiến độ thực hiện dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ khâu giải phóng mặt bằng đến tiến độ thi công đều chậm. Một số vị trí đường găng tiến độ chưa có chuyển biến đáng kể.

Tiến độ cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang chưa đáp ứng được yêu cầu, đề nghị cảnh cáo, điều chuyển nhà thầu Phúc Thành An chậm tiến độ nhiều lần bị nhắc nhở

Hiện sản lượng còn lại phải thực hiện khoảng 29% trong khi thời gian chỉ còn khoảng 5 tháng, sản lượng cần đạt được trung bình 6%/tháng mới có thể đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đặc biệt, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, khu vực dự án đã bước vào mùa mưa bão, việc đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1 dự án trong năm 2026 là rất khó khăn nếu lãnh đạo địa phương không chỉ đạo quyết liệt; các chủ đầu tư và đơn vị thi công không có biện pháp khắc phục điều kiện thời tiết khó khăn, có các giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ.

Để đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1 dự án trong năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác GPMB, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2026.

Về tiến độ thi công, Cục Đường bộ đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn, nhà thầu rà soát, tính toán lại tổng thể khối lượng đào đắp, nhu cầu vật liệu, khả năng huy động nhân lực, thiết bị cho quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, trên cơ sở đó lập lại kế hoạch thi công, biện pháp thi công, công tác điều phối trên toàn tuyến...

Đồng thời, tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu phạm vi mở rộng 4 làn xe, đảm bảo thông toàn bộ các cầu trong tháng 11/2026, hoàn thành các hạng mục còn lại (lan can, khe co giãn...) trong tháng 12/2026; tăng cường giám sát, đánh giá tiến độ thi công, tình hình huy động nhân lực, vật tư, thiết bị đối với từng nhà thầu theo từng ngày, từng tuần để có các biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp nhà thầu không đủ khả năng thi công đáp ứng tiến độ.

“Đối với Công ty TNHH Phúc Thành An đã nhiều lần chậm tiến độ theo kế hoạch, đề nghị chủ đầu tư đối chiếu với biểu tiến độ thi công được chấp thuận để cảnh cáo, xử phạt vi phạm tiến độ, đồng thời thực hiện ngay các thủ tục điều chuyển khối lượng cho các thành viên khác trong liên danh hoặc chỉ định nhà thầu phụ để thi công theo quy định của hợp đồng”, Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện một số giải pháp liên quan đến công tác quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ quản lý, khai thác; công tác phối hợp…

Trước đó, ngày 30/7/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) và làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan.