Cao tốc TP.HCM- Long Thành sẽ hoàn thành mở rộng trong năm nay

ANTD.VN -Theo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam, để dự án mở rộng cao tốc TP.HCM- Long Thành, phục vụ sân bay Long Thành trong năm nay thì các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư), sau hơn 11 tháng triển khai thi công, đến nay, sản lượng thi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành mới đạt hơn 61% giá trị hợp đồng.

Dự án được ấn định mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay, song vẫn đang gặp khó do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, đặc biệt tại Đồng Nai; thiếu hụt kỹ sư, nhân công; nguồn cung vật liệu...

Cụ thể, trong bối cảnh khu vực có nhiều dự án lớn đồng loạt được các tỉnh, thành phố, tập đoàn lớn triển khai cùng thời điểm nên lượng kỹ sư, nhân công bị phân tán.

Mặc dù các nhà thầu thi công dự án mở rộng TP.HCM - Long Thành đã tích cực tìm kiếm huy động bổ sung, thay thế nhưng gần như không được hoặc nếu có thì lại là công nhân có tay nghề thấp, không chuyên và các kỹ sư mới cần có thời gian tiếp quản, nghiên cứu dự án.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM- Long Thành theo tiến độ sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay

Về nguồn vật liệu tại dự án, trong năm 2025, vật liệu thi công dự án phải mua của các nhà cung cấp trên thị trường dẫn đến khó khăn trong công tác lập dự toán, chi phí. Một số loại vật liệu các địa phương đã công bố giá nhưng thấp hơn so với giá mua thực tế và chưa đầy đủ.

Theo VEC, trong thời gian tháng 3 – 4/2026, ảnh hưởng chung của tình hình xung đột vũ trang, chính trị trên thế giới và tình trạng khó khăn về nguồn cung vật liệu trong khu vực Đông Nam bộ, giá nhiên liệu, vật liệu, vật tư phục vụ thi công dự án (xăng, dầu, nhựa đường, đá, sắt thép các loại…) biến động lớn, tăng cao bất thường.

Tại một số thời điểm, chỉ số giá xây dựng khu vực dự án đi qua chưa được các địa phương công bố kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xác định và điều chỉnh giá cho nhà thầu, gây khó khăn nhất định về tài chính, tác động đến tiến độ thi công.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm nay, VEC đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với UBND TP.HCM và Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, các địa phương xem xét, hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án; kịp thời điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành dài 22 km, khởi công tháng 8/2025. Theo kế hoạch tháng 12 năm nay, sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại, lúc đó đoạn tuyến này trở thành huyết mạch giao thông trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM.