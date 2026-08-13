Rà soát phương án tổ chức giao thông trên ba tuyến cao tốc

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát lại phương án tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kịp thời xử lý các bất cập, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Nghiên cứu tổ chức giao thông phù hợp

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương rà soát, xử lý các tồn tại về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc do doanh nghiệp này quản lý, khai thác.

Động thái này được thực hiện sau khi Cục Đường bộ Việt Nam nhận được văn bản của Cục Cảnh sát giao thông về việc kiến nghị khắc phục các tồn tại về tổ chức giao thông trên các đoạn tuyến cao tốc.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành khai thác gồm Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang còn một số tồn tại, bất cập cần được kịp thời xử lý.

Đối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương rà soát điều kiện khai thác, phương án tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ khai thác, tổ chức phân làn và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Các nội dung rà soát phải được đối chiếu với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành cũng như các kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông để tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, bất cập.

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình do VEC đầu tư và quản lý khai thác

Riêng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC được yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức giao thông bảo đảm đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề; rà soát quy định về tốc độ khai thác, tốc độ theo từng làn xe, hệ thống báo hiệu đường bộ và hoàn thiện hồ sơ phương án tổ chức giao thông theo quy định.

Đối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cục Đường bộ yêu cầu tập trung rà soát điều kiện khai thác thực tế, đặc biệt là làn dừng xe khẩn cấp.

Trường hợp điều kiện khai thác không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, VEC phải chủ động nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, trong đó có việc điều chỉnh tốc độ khai thác khi cần thiết và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, phê duyệt theo quy định.

Quy định cụ thể chức năng từng làn xe

Đối với đoạn Km123 - Km244 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương rà soát toàn bộ các vị trí đang thi công trên tuyến và tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo phương án tổ chức giao thông đã được chấp thuận, tiêu chuẩn TCCS14:2016/TCĐBVN và các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ yêu cầu VEC chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác và đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức giao thông trong thời gian thi công; không để vật liệu, máy móc, thiết bị, rào chắn hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông và năng lực thông hành của tuyến.

Không chỉ yêu cầu xử lý các tồn tại trước mắt, Cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu VEC rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn, biển chỉ dẫn, giá long môn và các nội dung khác của phương án tổ chức giao thông, bảo đảm thống nhất với phương án đã được phê duyệt và phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

VEC cũng phải nghiên cứu bổ sung vào phương án tổ chức giao thông các quy định cụ thể về chức năng từng làn xe, đối tượng phương tiện được phép lưu thông, nguyên tắc chuyển làn, vượt xe và các trường hợp hạn chế lưu thông kéo dài trên làn sát dải phân cách giữa.

Theo Cục Đường bộ, việc này nhằm nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là VEC phải định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả phương án tổ chức giao thông trên cơ sở tình hình khai thác thực tế. Khi điều kiện khai thác, kết cấu hạ tầng thay đổi hoặc phát sinh bất cập trong quá trình vận hành, doanh nghiệp phải kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.