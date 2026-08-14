WAN-IFRA 2026: Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ báo chí AI quốc tế

ANTD.VN - Việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA 2026 là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, lấy công nghệ làm động lực và lấy con người làm trung tâm đổi mới sáng tạo.

Hôm nay (14/8), Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp cùng Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026.

Diễn đàn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn quy tụ hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia uy tín cùng các diễn giả hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ Mỹ, Châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Diễn đàn quy tụ hơn 200 đại biểu. (Ảnh: Hoa Tiên)

Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đôt phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia cùng với Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, nhằm đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số.

Từ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn gửi tới các nhà lãnh đạo quản lý và chuyên gia có cơ hội chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn, các công nghệ và mô hình tiên phong về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nâng cao kỹ năng số cho người làm báo Việt Nam.

Trong khuôn khổ của diễn đàn sẽ diễn ra các phiên chuyên đề và phiên tổng kết, tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn nhất của báo chí trong kỷ nguyên AI.

Phiên "Tầm nhìn chiến lược về AI" sẽ do ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày, cung cấp góc nhìn chiến lược về tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành báo chí truyền thông trên thế giới và tại Việt Nam.

Ông Zhang Jun - Giám đốc Công nghệ (CTO) của Báo South China Morning Post, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quá trình chuyển đổi số dựa trên AI của tổ chức. Một trong những nội dung được mong đợi nhất là phiên "Tòa soạn AI và quy trình vận hành trong tòa soạn ứng dụng AI", với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Báo The Straits Times (Singapore) và Fathm (Colombia).

Phiên thảo luận chia sẻ cách thức các cơ quan báo chí hàng đầu tích hợp AI vào quy trình tác nghiệp, mô hình tòa soạn chuẩn AI.

Ở góc độ quản trị, phiên "Quản trị trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn" với đại diện từ Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Hoa Kỳ) và Tổ chức OK Lab (Thụy Sĩ) trao đổi về việc xây dựng bộ quy tắc quản trị cần thiết nhằm bảo vệ niềm tin của công chúng, thúc đẩy đổi mới và giữ vững quyền kiểm soát tương lai AI của tòa soạn.

Diễn đàn cũng giới thiệu các mô hình thực tiễn tiêu biểu của báo chí Việt Nam với những kinh nghiệm ứng dụng AI từ Báo điện tử VnExpress và Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV).

Phiên "Tương lai của AI tự chủ (Agentic AI)", do ông Derrick Ho - Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Hoa Kỳ) dẫn dắt giới thiệu xu hướng mới nhất về các hệ thống AI có khả năng tự động thực hiện chuỗi nhiệm vụ phức tạp, mở ra những phương thức vận hành hoàn toàn mới cho các tòa soạn trong tương lai.