Loạt nhà thầu dự án mở rộng quốc lộ 2 đoạn Việt Trì- Phúc Yên bị nhắc nhở

ANTD.VN - Theo đánh giá của chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 2 đoạn Việt Trì- Phúc Yên, các nhà thầu hiện nay vẫn chậm trễ, đặc biệt trong việc huy động nguồn đất đắp nền.

Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư, Bộ Xây dựng) vừa gửi văn bản yêu cầu Liên danh Công ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam - Công ty TNHH Phúc Thành An - Công ty CP xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương bổ sung nguồn cung cấp vật liệu đắp đất (K95, K98) phục vụ gói thầu QL2-XL thuộc dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chủ đầu tư cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng, dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phải cơ bản hoàn thành năm 2026.

Tiến độ thi công rất gấp, việc đảm bảo đầy đủ nguồn vật liệu đất đắp kịp thời, đúng tiến độ là một trong những điều kiện tiên quyết để hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thuận lợi từ ngày 8/8/2026 đến ngày 10/8/2026, liên danh nhà thầu không huy động được nguồn đất để triển khai thi công đắp đất nền đường ảnh hưởng lớn đến tiến độ (do các nhà thầu cơ bản sử dụng chung nguồn đất đắp từ 1 mỏ đất bị ảnh hưởng bởi mưa ở khu vực mỏ).

Tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên- Việt Trì quá chậm

Bảo đảm nguồn cung vật liệu đất đắp kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy yêu cầu các nhà thầu trong liên danh khẩn trương trình bổ sung thêm nguồn (mỏ) vật liệu đất đắp K95, K98 ở khu vực khác để giảm thiểu rủi ro do ảnh hưởng của thời tiết.

"Các nhà thầu trong liên danh trình hồ sơ bổ sung thêm nguồn (mỏ) vật liệu đất đắp K95, K98 về Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy, Tư vấn giám sát trước ngày 13/8/2026 để xem xét chấp thuận.

Nếu quá thời hạn trên, các nhà thầu trong liên danh không trình hồ sơ bổ sung thêm nguồn vật liệu dẫn tới tiến độ dự án bị ảnh hưởng, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy sẽ áp dụng điều khoản phạt chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết đối với các phạm vi đã được bàn giao mặt bằng đang thi công nhưng thiếu nguồn vật liệu", văn bản nêu rõ.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.

Dự án này đã nhiều lần Bộ Xây dựng phải có văn bản gửi Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương để đẩy nhanh công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công theo quy định.

Thậm chí, Bộ Xây dựng đã nhiều lần gay gắt, sẽ bàn giao lại dự án về địa phương nếu tiếp tục chậm tiến độ GPMB.