Rào chắn đường Nguyễn Khoái để thi công cầu Trần Hưng Đạo, cấm các phương tiện rẽ trái xuống Trần Khánh Dư

ANTD.VN - Để thi công cầu Trần Hưng Đạo, trước mắt từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị thi công cầu Trần Hưng Đạo sẽ rào chắn đường Nguyễn Khoái, cấm các phương tiện rẽ trái từ đê Nguyễn Khoái xuống đường Trần Khánh Dư, khu vực cây xăng Lương Yên.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư, đường đê Nguyễn Khoái, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Huy Tự và các khu vực lân cận để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng.

Theo đó, điều chỉnh tổ chức giao thông đường Trần Khánh Dư (đoạn từ Nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn): tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư - phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại.

Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư: đi phố Lê Quý Đôn – đường Trần Thánh Tông – đường Trần Hưng Đạo – đường Trần Khánh Dư .

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường đê Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy: đi xuống đường Trần Khánh Dư (đoạn nhà hát Quân đội) - cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy.

Các phương tiện đi từ đê Nguyễn Khoái bị cấm rẽ trái xuống đường Trần Khánh Dư, đồng thời tổ chức lại giao thông các tuyến phố trong khu vực

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư: đi thẳng đường đê Nguyễn Khoái – dốc Bác Cổ - Trần Khánh Dư.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường Nguyễn Huy Tự đi đường Trần Khánh Dư: từ Tăng Bạt Hổ, Yec Xanh –Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư hoặc từ cửa khẩu Vân Đồn, Lương Yên – Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao – Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư, cấm phương tiện chiều ngược lại.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường Lê Quý Đôn đi đường Trần Thánh Tông: từ ngã ba Lê Quý Đôn, Trần Khánh Dư – Lê Quý Đôn – Trần Thánh Tông, cấm phương tiện chiều ngược lại.

Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 30/12/2026 hoặc khi có thông báo thay thế.

Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Sông Hồng thực hiện đầy đủ các nội dung về trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã được lưu ý tại Giấy phép thi công.

Cùng với đó, phối hợp với CATP Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên đường đê Nguyễn Khoái đoạn ngã ba Lương Yên và ngã ba Vạn Kiếp để phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh.

Chủ đầu tư xây dựng phương án rào chắn và thi công các hạng mục cầu Trần Hưng Đạo (đường Trần Khánh Dư và đường đê Nguyễn Khoái) sau khi được UBND TP cấp phép thi công đê điều.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường. Rà soát, đề xuất phương án và tiến độ rào chắn trên toàn tuyến để phù hợp với hiện trạng hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu đơn vị thi công phải có phương án đảm bảo chất lượng thi công, an toàn giao thông, an toàn lao động; trước và trong khi thi công phải có đầy đủ hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông, rào chắn, đèn chiếu sáng ban đêm, đèn cảnh báo giao thông, thu dọn phế liệu xây dựng kịp thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khi thi công…