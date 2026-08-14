Metro "bắt tay" xe công nghệ Be tạo chuỗi giao thông liên hoàn

ANTD.VN -Sáng 14/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) ra mắt giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Ông Lê Bằng An, Tổng giám đốc Hà Nội Metro cho biết, trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng, việc giải quyết hiệu quả bài toán "chặng đầu – chặng cuối" được xem là một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại và hấp dẫn hơn đối với người dân.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Hà Nội Metro đã phối hợp với Be Group và Công ty Thăng Long Software nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm hệ thống trong hơn ba tháng. Kết quả thử nghiệm cho thấy giải pháp có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối giữa metro và dịch vụ gọi xe công nghệ.

Hà Nội Metro cùng ứng dụng xe công nghệ Be ra mắt giải pháp giao thông liên hoàn, liền mạch giữa các tuyến metro và xe công nghệ

Với tiện ích "Đặt chuyến liên thông" (Be – Metro – Be) trên ứng dụng Hà Nội Metro, hành khách chỉ cần nhập điểm đến và điểm đi, thông qua việc tích hợp các nền tảng công nghệ, hệ thống sẽ lên kế hoạch di chuyển kết hợp giữa metro và xe công nghệ Be, mua vé tàu và thanh toán, tạo nên một hành trình xuyên suốt, tối ưu chi phí trên cùng một ứng dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ tự động tích hợp vé metro 0đ đối với hành khách đã mua vé tháng hoặc hành khách thuộc diện được miễn phí vé theo chính sách của thành phố.

"Đây không chỉ là một tiện ích mới dành cho hành khách mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mô hình dịch vụ di chuyển tích hợp tại Thủ đô. Theo định hướng này, Hà Nội Metro sẽ từng bước xây dựng một hệ sinh thái giao thông số mở, kết nối các phương thức vận tải và dịch vụ đô thị trên cùng một nền tảng thống nhất, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng một cách thuận tiện, hiệu quả", ông Lê Bằng An cho hay.

Hành khách muốn di chuyển đến các tuyến metro có thể đặt qua ứng dụng Hà Nội Metro sẽ có giải pháp kết hợp giữa Be và metro, giúp việc di chuyển điểm đầu- điểm cuối thuận tiện, liền mạch

Cụ thể, đối với hành khách, việc tích hợp toàn bộ hành trình trên một ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình di chuyển, tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ.

Chỉ với một ứng dụng, hành khách có thể tra cứu hành trình kết nối giữa xe công nghệ và metro. Bên cạnh đó hành khách có thể thanh toán và hoàn hủy chuyến thuận tiện, nhanh chóng thông qua các ví điện tử.

Đối với hệ thống giao thông công cộng, giải pháp góp phần giải quyết hiệu quả bài toán "chặng đầu – chặng cuối", tăng cường khả năng kết nối giữa đường sắt đô thị với các phương thức vận tải khác.

Về lâu dài, Hà Nội Metro định hướng tiếp tục phát triển Giải pháp giao thông liên hoàn theo mô hình Mobility as a Service (MaaS), từng bước mở rộng kết nối với nhiều loại hình vận tải và các dịch vụ đô thị khác trên cùng một nền tảng số.

Nhân dịp ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn, Hà Nội Metro và Be ưu đãi dành cho hành khách sử dụng tính năng "Đặt chuyến liên thông" trên ứng dụng Hà Nội Metro.

Theo đó, khách hàng sẽ được giảm 15% giá trị chuyến đi (tối đa 50.000 đồng) với 30.000 mã ưu đãi được phát hành. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/9/2026.