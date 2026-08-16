Nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại tăng cao, Hà Nội tăng tải 500 xe khách

ANTD.VN -Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường 500 xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, nhu cầu đi lại bằng xe khách trong dịp Quốc khánh năm nay được dự báo tăng mạnh.

Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, diễn ra vào thời điểm cuối mùa hè nên nhu cầu về quê, du lịch, tham quan và đi lại liên tỉnh có thể tăng cao.

Lượng hành khách được dự báo tăng mạnh từ chiều 28/8 và ngày 29/8 ở chiều rời Hà Nội. Sau kỳ nghỉ, lượng khách từ các địa phương trở lại Thủ đô dự kiến tăng cao trong ngày 2/9 và 3/9, tập trung ở các tuyến du lịch, thăm thân và những tuyến có cự ly ngắn, trung bình.

Theo kế hoạch, Công ty CP Bến xe Hà Nội triển khai phương án phục vụ tại 3 bến xe Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách trong ngày cao điểm dự kiến khoảng 9.000 lượt, với khoảng 760 lượt xe. Các tuyến được dự báo có nhu cầu lớn gồm Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Bến xe Gia Lâm dự kiến đón khoảng 1.900 lượt khách/ngày, với khoảng 385 lượt xe, tập trung chủ yếu ở các tuyến Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự báo nhu cầu đi lại của người dân bằng xe khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây

Trong khi đó, Bến xe Mỹ Đình được dự báo có lượng khách cao nhất, khoảng 11.403 lượt/ngày, với trên 770 lượt xe. Các tuyến trọng điểm gồm Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng.

Trước nguy cơ hành khách tập trung trong thời gian ngắn, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến huy động tổng cộng 500 xe tăng cường. Trong đó, Bến xe Giáp Bát được bố trí 200 xe, Bến xe Gia Lâm 100 xe và Bến xe Mỹ Đình 200 xe.

Cùng với việc chuẩn bị phương tiện, Công ty CP Bến xe Hà Nội xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong thời gian cao điểm.

Trường hợp lượng hành khách chờ tăng nhanh nhưng phương tiện theo biểu đồ không đáp ứng đủ, bến xe sẽ chủ động làm việc với doanh nghiệp vận tải để bổ sung xe. Đồng thời, Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Công nghệ sẽ được thông báo để điều phối nguồn phương tiện dự phòng.

Nếu có nguy cơ hành khách phải lưu lại bến trong thời gian dài, Giám đốc bến sẽ chủ động đề xuất kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp, ưu tiên các tuyến có lượng khách lớn và những thời điểm cuối ngày.

Công tác điều tiết giao thông bên ngoài khu vực bến cũng được đặc biệt lưu ý. Trong những ngày cao điểm, các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh, phương án phân luồng hoặc hạn chế phương tiện tại một số khu vực trung tâm có thể làm thay đổi hành trình, kéo dài thời gian quay vòng xe.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường đô thị và liên tỉnh có thể khiến phương tiện không kịp trở về bến theo lịch trình, ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa hành khách.

Công ty yêu cầu không để phương tiện chờ đón khách kéo dài tại khu vực cổng bến và các tuyến đường xung quanh, hạn chế nguy cơ phát sinh ùn tắc.

Bên cạnh việc bảo đảm đủ phương tiện, Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái và các điều kiện an toàn trước khi giải quyết cho xe xuất bến. Những phương tiện hoặc người lái không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ không được phép xuất bến.

Các doanh nghiệp vận tải phải bố trí đủ phương tiện theo biểu đồ và kế hoạch đã đăng ký, đồng thời chuẩn bị xe dự phòng. Phương tiện phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật, người lái đủ điều kiện và chất lượng phục vụ hành khách.

Đặc biệt, các đơn vị vận tải phải thực hiện đúng giá vé đã kê khai, niêm yết; không chở quá số người quy định, không tự ý bỏ chuyến hoặc điều chỉnh hành trình và chấp hành sự điều hành của bến xe khi đưa xe tăng cường vào phục vụ.