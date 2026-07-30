Tuyên Quang cần cân đối nguồn vốn mở rộng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang lên 4 làn xe

ANTD.VN -Phản hồi về đề xuất giao tỉnh Tuyên Quang là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang giai đoạn hoàn chỉnh, Bộ Xây dựng cho rằng, việc tách ra làm 1 dự án mới, độc lập sẽ gặp khó khăn.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 có chiều dài 77km, được phê duyệt đầu tư quy mô 2 làn xe.

Quá trình triển khai, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chủ động điều chỉnh khoảng 12,5km lên quy mô lên 4 làn xe. Vì vậy, việc đề xuất mở rộng các đoạn còn lại có quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe là phù hợp với quy chuẩn đường cao tốc và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đang trong quá trình triển khai đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Căn cứ phương án đề xuất của địa phương, Bộ Xây dựng nhìn nhận, trường hợp triển khai đầu tư mở rộng các đoạn 2 làn xe thành một dự án mới, độc lập với dự án giai đoạn 1 theo đề xuất của UBND tỉnh Tuyên Quang có thể phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và khó xác định rõ trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan, đặc biệt công tác bảo hành công trình.

Tỉnh Tuyên Quang được đề nghị cân đối, rà soát nguồn vốn mở rộng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang lên 4 làn xe

Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính đồng bộ và thuận lợi trong quá trình triển khai đầu tư mở rộng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát tình hình thực hiện dự án giai đoạn 1 và phân tích, so sánh, đánh giá theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hướng điều chỉnh dự án giai đoạn 1 để đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe, tương tự 12,5km đã được UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định mở rộng.

Cơ quan chức năng địa phương cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để rà soát nguồn vốn, khả năng cân đối và bố trí vốn thực hiện việc mở rộng dự án.

Trước đó, dự án đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo đề xuất thực hiện trên phạm vi 64,5km.

Điểm đầu tại Km 12+500 thuộc phường Mỹ Lâm. Điểm cuối tuyến tại Km 77+00 thuộc xã Bạch Xa.

Phạm vi dự án cũng bao gồm việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quản lý, phục vụ khai thác gồm: Hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí không dừng (ETC), hệ thống kiểm tra tải trọng xe…

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 5.900 tỷ đồng.

Đưa ra giải pháp thực hiện, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, dự án sẽ được phân chia thành các gói thầu tư vấn, xây lắp và thiết bị phù hợp với quy định. Trình tự thực hiện gồm: Chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng…

Công tác giải phóng mặt bằng đã và đang thực hiện ở giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục bổ sung giải phóng mặt bằng tái định cư nếu có phát sinh.