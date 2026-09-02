Xử phạt 70 triệu đồng và trục xuất 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “trục xuất” đối với 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc về hành vi nhập cảnh trái phép.

Đây là kết quả từ sự chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trong đấu tranh, nhận diện và ngăn chặn các nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20-7, qua công tác nắm tình hình hoạt động và cư trú của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc gồm ZHU JUN (SN 1999) và ZHU YUHUI (SN 1999) đang lưu trú nhưng không xuất trình được hộ chiếu, thị thực hoặc các giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ZHU JUN và ZHU YUHUI

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận do có nhu cầu sang Việt Nam để khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh nên đã tự tìm hiểu thông tin nhập cảnh trái phép Việt Nam qua ứng dụng Telegram. Ngày 26-4, hai đối tượng lên thuyền máy tại khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi di chuyển qua đường biên giới biển tại tỉnh Quảng Ninh để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi nhập cảnh Việt Nam, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thuê căn hộ trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên để lưu trú bất hợp pháp. Quá trình xác minh, đấu tranh xác định các đối tượng tự tổ chức thực hiện hành vi vi phạm, không có sự hướng dẫn, hỗ trợ hay giúp sức của các tổ chức, cá nhân nào tại Việt Nam.

Căn cứ quy định, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ZHU JUN và ZHU YUHUI với mức tiền phạt 35 triệu đồng/đối tượng về hành vi “Người nước ngoài qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định sau đó ở lại Việt Nam nhưng không được cấp giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam theo quy định”; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung "Trục xuất" về nước.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thi hành quyết định trục xuất theo đúng quy định.