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Pháp luật

Giở trò đồi bại với “bạn gái” quen qua mạng

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Phương Huyền

ANTD.VN - Công an xã Văn Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng truy bắt đối tượng có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Rạng sáng 31-7, Công an xã Văn Giang nhận được đơn trình báo của cháu C (SN 2010, trú tại tỉnh Lào Cai) về việc bị một đối tượng nam giới quen qua mạng giở trò đồi bại.

Theo trình báo, tối 30-7, cháu C cùng một nam thanh niên quen qua mạng xã hội Facebook đón từ khu nhà trọ ở khu công nghiệp Đồng Văn 3 đi lên xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Trình tại cơ quan Công an
Đối tượng Trình tại cơ quan Công an

Sau đó đến khoảng 1h15 ngày 31-7, nam thanh niên này đã có hành vi hiếp dâm cháu C tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Kim Ngưu, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an xã Văn Giang đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai các mũi công tác khẩn trương truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1-8, lực lượng chức năng đã điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng Sùng A Trình (SN 2004, trú tại tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan Công an, Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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Từ khóa:

#Công an Hưng Yên

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