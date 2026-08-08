Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an với đội ngũ cán bộ cơ sở

ANTD.VN - Chiều 7/8, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường với Cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng ANTT ở cơ sở sau khi sắp xếp Tổ dân phố.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND phường Bạch Mai, đại diện chi bộ, tổ dân phố, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, đại diện Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an phường.

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của HĐND phường Bạch Mai về việc sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường Bạch Mai, điều chỉnh từ 108 tổ dân phố xuống còn 51 tổ dân phố sau khi sắp xếp. phường Bạch Mai có diện tích tự nhiên 2,95 km² với quy mô dân số khoảng 143.878 nhân khẩu. Việc sắp xếp tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy quản lý ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư, phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội nghị

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi tổ dân phố được sắp xếp, Công an phường Bạch Mai đã rà soát, bố trí lại địa bàn phụ trách đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) theo hướng khoa học, phù hợp với đặc điểm dân cư, bảo đảm mỗi cán bộ nắm chắc địa bàn, gần dân, sát dân và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tại Hội nghị, Công an phường đã công bố các đồng chí Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn mới, đồng thời giới thiệu để Bí thư, các tổ dân phố nắm bắt, thuận lợi trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa lực lượng Công an với đội ngũ cán bộ tổ dân phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an phường đã công bố, ra mắt các đồng chí Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn mới

Với đặc điểm tình hình địa bàn, phường Bạch Mai nổi lên các vấn đề liên quan đến ANTT, công tác quản lý cư trú, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn tồn tại những khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp tổ dân phố. Việc bố trí lực lượng CSKV phù hợp sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu quả phối hợp, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, an toàn và văn minh.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường đề nghị lực lượng CSKV tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở tổ dân phố, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời từng đồng chí CSKV cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ, cán bộ tổ dân phố, lực lượng ANTT ở cơ sở trong công tác quản lý địa bàn, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng phường Bạch Mai ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.