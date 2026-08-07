Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội thi tài lái xe giỏi, thực hành kỹ, chiến thuật trên phương tiện đặc chủng

ANTD.VN - Sáng 7-8, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội đã khai mạc Hội thi lái xe giỏi, thực hành kỹ, chiến thuật trên phương tiện đặc chủng năm 2026. Hội thi là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực làm chủ phương tiện đặc chủng, bản lĩnh xử lý tình huống của lực lượng lái xe CSCĐ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP đến dự và động viên các đội thi

Đến dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội.

Hội thi được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 / 19-8-2026), 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động phát biểu khai mạc hội thi

Rèn bản lĩnh, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện đặc chủng

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, cho biết, hội thi là hoạt động nghiệp vụ quan trọng nhằm đánh giá thực chất chất lượng công tác huấn luyện, trình độ chuyên môn và kỹ năng điều khiển phương tiện đặc chủng của đội ngũ lái xe trong toàn đơn vị. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý vững vàng và nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đại tá Phạm Văn Hậu, trong điều kiện yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, lực lượng lái xe CSCĐ không chỉ phải làm chủ phương tiện, khí tài hiện đại mà còn phải phối hợp nhuần nhuyễn với các lực lượng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, xử lý chính xác, hiệu quả các tình huống phức tạp, đột xuất.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP tặng cờ lưu niệm các đội thi

Vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các hội thi, đợt kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đội ngũ lái xe có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Văn Hậu cũng cho biết, trước khi bước vào phần thi thực hành, 32 cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi đã hoàn thành phần thi lý thuyết về Luật Giao thông đường bộ, quy trình vận hành phương tiện, kỹ thuật bảo đảm an toàn và các quy định liên quan đến công tác lái xe chuyên dùng, đủ điều kiện tham gia các nội dung thi tiếp theo.

Để hội thi đạt kết quả cao nhất, Đại tá Phạm Văn Hậu yêu cầu Ban Giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, chấm thi khách quan, công tâm, đúng quy chế; các cán bộ, chiến sĩ dự thi chấp hành nghiêm điều lệnh, bình tĩnh, tự tin, phát huy tối đa kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện; đồng thời các bộ phận hậu cần, kỹ thuật, y tế bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện an toàn để hội thi diễn ra thành công, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Phần thi tài sôi nổi của các đội thi trên sa hình

Các lái xe trổ tài trong từng khúc cua khó

Việc thành thạo các kỹ, chiến thuật trên phương tiện đặc chủng là yêu cầu thường xuyên, bắt buộc với lực lượng CSCĐ

Nội dung thi toàn diện, bám sát thực tiễn chiến đấu

Ngay sau lễ khai mạc, không khí trên sân thi đấu trở nên sôi động khi 32 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng lái xe chuyên trách lần lượt bước vào phần thi thực hành. Tiếng động cơ đặc chủng vang dội, những chiếc xe liên tục tăng tốc, phanh gấp, ôm cua rồi vượt qua từng chướng ngại vật trong sự theo dõi chăm chú của Ban Giám khảo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Hệ thống sa hình được xây dựng với độ khó cao, mô phỏng sát điều kiện thực tế khi thực hiện nhiệm vụ. Các thí sinh phải thực hiện liên hoàn nhiều bài thi như điều khiển xe qua đường hẹp, cua zíc-zắc, tiến - lùi qua cọc chuẩn, ghép xe đúng vị trí, vượt địa hình gồ ghề và các chướng ngại vật kỹ thuật.

Đặc biệt, nội dung điều khiển phương tiện vượt qua cầu hẹp giả định được xem là thử thách khó nhất của hội thi. Chỉ cần thao tác thừa hoặc thiếu vài centimet, phương tiện có thể mất cân bằng hoặc chạm giới hạn kỹ thuật, khiến thí sinh bị trừ điểm.

Để hoàn thành bài thi, người lái xe phải giữ tốc độ hợp lý, cảm nhận chính xác vị trí bánh xe, kết hợp nhuần nhuyễn giữa vô-lăng, chân ga và phanh trong suốt quá trình di chuyển. Không ít lượt thi khiến người xem nín thở khi bánh xe chỉ còn cách mép cầu trong gang tấc trước khi vượt qua an toàn.

Từng phần thi được các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội chấm điểm chặt chẽ theo các tiêu chí về kỹ thuật điều khiển, thời gian hoàn thành, khả năng xử lý tình huống và việc chấp hành nghiêm quy trình bảo đảm an toàn. Mỗi lỗi nhỏ về thao tác, tốc độ hay vị trí bánh xe đều được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác.

Không chỉ là cuộc kiểm tra kỹ năng cá nhân, hội thi còn là dịp để các cán bộ, chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện tâm lý, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống trong điều kiện áp lực cao, những yếu tố có ý nghĩa quyết định khi thực hiện nhiệm vụ ngoài thực tế...

Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động trao giải cho các đội thi

Ấn tượng màn diễn tập truy bắt đối tượng khủng bố

Trước phần thi lái xe, các đại biểu được theo dõi màn diễn tập phương án truy bắt nhóm đối tượng khủng bố mang theo vũ khí nóng sử dụng ô tô để tẩu thoát.

Theo tình huống giả định, lực lượng CSCĐ nhanh chóng triển khai đội hình truy đuổi bằng nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại. Xe chống đạn, xe bọc thép Ram 2000 và xe Ram phóng thang được sử dụng linh hoạt để áp sát, chặn đầu, khóa đuôi, cô lập hoàn toàn tuyến tẩu thoát của các đối tượng.

Màn diễn tập phương án truy bắt nhóm đối tượng khủng bố mang theo vũ khí nóng sử dụng ô tô để tẩu thoát.

Sau khi lực lượng bắn tỉa vô hiệu hóa các đối tượng cầm đầu, các tổ Cảnh sát đặc nhiệm đồng loạt áp sát, khống chế toàn bộ các đối tượng còn lại, thu giữ toàn bộ vũ khí theo tình huống giả định. Màn diễn tập diễn ra nhanh gọn, đúng chiến thuật, thể hiện khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng lái xe và các tổ chiến đấu trên phương tiện đặc chủng.

Thông qua hội thi, Công an TP Hà Nội tiếp tục đánh giá thực chất trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ phương tiện và bản lĩnh xử lý tình huống của lực lượng lái xe CSCĐ; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.