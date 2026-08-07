Ngài Sophon Zaram - Chủ tịch Quốc hội Thái Lan thăm Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

ANTD.VN - Sáng 7/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan đã đến thăm Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội (tại xã Yên Bài, TP. Hà Nội).

Ngài Sophon Zaram - Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đến thăm Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP. Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam và khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội, đồng thời tạo điều kiện để Thái Lan nghiên cứu, học tập những kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và quản trị nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram phát biểu tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết, mô hình quản lý, điều trị và cai nghiện ma túy là lĩnh vực Thái Lan rất quan tâm trong bối cảnh ma túy, mua bán người và các loại tội phạm lừa đảo xuyên biên giới đang trở thành những thách thức chung.

Nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho rằng, các nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống tội phạm. Vì vậy, Đoàn đại biểu mong muốn tìm hiểu toàn diện về mô hình hoạt động của cơ sở cai nghiện; quy trình điều trị, quản lý học viên; các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện và hệ thống pháp luật điều chỉnh công tác cai nghiện ma túy của Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, trên nền tảng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Công an TP. Hà Nội đã chủ động thúc đẩy nhiều hoạt động phối hợp thực chất với các cơ quan chức năng của Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một trong những kết quả nổi bật là sự phối hợp với Văn phòng Interpol Thái Lan trong truy bắt, bàn giao các đối tượng truy nã liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến có giá trị tang vật khoảng 200 triệu USD, góp phần khẳng định hiệu quả của cơ chế hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước.

Ngài Sophon Zaram - Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan động viên các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Đại tá Nguyễn Đức Long cũng giới thiệu với Đoàn đại biểu về mô hình quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy của Công an TP. Hà Nội sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 7 cơ sở cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tổ chức sắp xếp thành 4 cơ sở và giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện.

Hai bên trao quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự trân trọng và tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về kinh nghiệm tổ chức hệ thống cai nghiện, phương thức quản lý học viên, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng như các định hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.