Khai mạc ‘Trưng bày Sách- Báo- Ảnh’ kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản Số báo đầu tiên 15/8/1976- 15/8/2026

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (ngày 15/8/1976 - 15/8/2026), An ninh Thủ đô phối hợp cùng NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức "Trưng bày Sách- Báo- Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên” tại Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm (Số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), hồi 17h00 ngày 7/8/2026, nhằm mang tới công chúng những tư liệu quý, những bìa báo tiêu biểu 50 năm qua của Báo An ninh Thủ đô, những đầu sách có giá trị của NXB Chính trị quốc gia Sự thật về lực lượng Công an.

Khai mạc Trưng bày Sách- Báo- Ảnh Kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản Số báo đầu tiên 15-8-1976/ 15-8-2026



Cách đây đúng 50 năm, giữa những ngày đất nước vừa thống nhất, An ninh Thủ đô đã phát hành số báo đầu tiên, mở đầu hành trình đồng hành trong lực lượng Công an Thủ đô trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời trở thành tiếng nói tin cậy của nhân dân Thủ đô.

Nửa thế kỷ trôi qua, mỗi trang báo không chỉ phản ánh hơi thở cuộc sống mà còn ghi lại những dấu mốc lịch sử của Hà Nội, của lực lượng Công an nhân dân và của đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên (1976-2026), hôm nay (7-8-2026) An ninh Thủ đô phối hợp cùng NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức giới thiệu Trưng bày “Sách – Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên”, nhằm mang tới công chúng những tư liệu quý, những bìa báo tiêu biểu 50 năm qua của An ninh Thủ đô, những đầu sách có giá trị của NXB Chính trị quốc gia Sự thật về lực lượng Công an.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của một cơ quan báo chí, mà còn là hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam và khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng trong lòng nhân dân.