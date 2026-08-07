Yêu cầu các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 07/8 vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 09 giờ ngày 07/8, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 05km/h.

Dự báo, đến 09 giờ ngày 08/8, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, khoảng 05km/h; đến 09 giờ ngày 09/8 di chuyển hướng Đông Đông Nam và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 18,5-20,1 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,0-110,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ.