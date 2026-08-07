Ba người chết và mất tích do mưa lớn

ANTD.VN -Mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ ngày 3-8 đến 6-8 làm nhiều người chết và mất tích tại các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa mưa lớn, sạt lở đất, dông, sét từ đêm 03/8 đến ngày 06/8 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cụ thể, 3 người chết, mất tích (1 người chết do sét đánh tại Tuyên Quang (ông Giàng Seo Vảng, sinh năm 1976); 2 người mất tích tại Lào Cai (ông Quàng Văn Hoàn, sinh năm 1981, đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo, khu vực có xảy ra sạt lở đất, đá lúc 14h30 ngày 05/8/2026; ông Quách Văn Tuyến, sinh năm 1973, đi đánh bắt tôm, cá tại khu vực suối thuộc thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái từ 13h30 ngày 05/8/2026) và 1 người bị thương (Sơn La).

Về nhà: 113 nhà bị hư hỏng, thiệt hại (Sơn La 77; Lào Cai 10; Tuyên Quang 26); đã di dời 231 hộ dân do sạt lở (Sơn La 188; Lào Cai 34; Tuyên Quang 09).

Về nông nghiệp: 155,58 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại (Sơn La 105,84ha; Lào Cai 20,5ha; Tuyên Quang 29,24ha); 54,95 ha cây trồng khác thiệt hại (Sơn La 51,25ha; Lào Cai 2,35; Tuyên Quang 1,35).

Về giao thông: Sạt lở, ngập sâu gây ách tắc một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ: QL3B (trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên); QL217 (trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa); QL37, QL6 và tỉnh lộ: 111, 117, 102, 117C (trên địa bàn tỉnh Sơn La); hiện đã được thông xe tạm thời.

Ngoài ra còn 118 điểm giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng (Sơn La 24; Lào Cai 43; Tuyên Quang 49; Thanh Hóa 02) với khối lượng ước khoảng 11.791m3.