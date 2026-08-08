Về nguồn tri ân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong công tác tài chính Công an

ANTD.VN - Hành trình sinh hoạt chính trị “Về nguồn” tại tỉnh Quảng Trị kết hợp giao lưu, học tập kinh nghiệm về mô hình, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Công an xã Nam Trạch là hoạt động thiết thực của Phòng Tài chính CATP Hà Nội, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Phòng Tài chính CATP Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Về nguồn” tại tỉnh Quảng Trị.

Đây không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng CAND, mà còn là cơ hội để gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiệm vụ chuyên môn, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tri ân tại địa chỉ đỏ, bồi đắp lý tưởng cách mạng

Trong hành trình đầy ý nghĩa này, các CBCS Phòng Tài chính CATP Hà Nội đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

CBCS Phòng Tài chính CATP Hà Nội đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tri ân tại địa chỉ đỏ, bồi đắp lý tưởng cách mạng

Mỗi nén hương được dâng lên là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tài chính đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Mỗi nén hương được dâng lên là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình, Phòng Tài chính CATP Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ tận tụy trong từng vị trí công tác.

Gắn “Về nguồn” với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn

Một nội dung có ý nghĩa thiết thực của chương trình là hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Công an xã Nam Trạch về công tác quản lý tài chính, tài sản.

Gắn “Về nguồn” với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn

Chương trình là hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Công an xã Nam Trạch về công tác quản lý tài chính, tài sản.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tài chính CATP Hà Nội có dịp trao đổi về phương pháp quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao; cách thức tổ chức, theo dõi, kiểm tra và bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công an cấp xã được chia sẻ, trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài sản tại Công an xã Nam Trạch cũng được tập trung trao đổi, từ việc quản lý, theo dõi, sử dụng đến bảo quản, khai thác hiệu quả tài sản được giao. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại cơ sở là nguồn tham khảo thiết thực, góp phần nghiên cứu, vận dụng vào công tác quản lý tài chính, tài sản đối với Công an cấp xã tại Hà Nội trong tình hình mới.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, hoạt động giao lưu còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Tài chính có thêm động lực, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng Tài chính CAND, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.