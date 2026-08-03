Hà Nội bình yên từ những "pháo đài" an ninh vững chắc

ANTD.VN - Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, phía sau những con phố bình yên là sự hy sinh thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng Công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ những "pháo đài" an ninh ngay trong từng khu dân cư đã góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô.

Ngày 13/6/2005, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng được triển khai sâu rộng.

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự

21 năm qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực tiễn tại Hà Nội, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh trật tự hiệu quả từ cơ sở, tiêu biểu như “Rà soát tình hình an ninh, trật tự” tại tổ dân phố, “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông”, … Điểm chung của tất cả những mô hình ấy chính là phát huy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Hà Nội lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở. (Ảnh: Duy Minh)

Điểm đặc biệt của những "pháo đài" này không nằm ở những bức tường kiên cố, mà ở sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân. Khi người dân chủ động cung cấp thông tin, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi khu dân cư trở thành một "lá chắn" vững chắc trước tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

Nhiều vụ việc được phát hiện, ngăn chặn ngay từ cơ sở; Nhiều đối tượng phạm tội bị tố giác; Nhiều mâu thuẫn được hòa giải, không để phát sinh thành "điểm nóng".

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng khu dân cư an toàn.

Tại phường Phú Diễn, UBND phường vừa tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Phú Diễn là địa bàn có quy mô dân số lớn, tập trung nhiều khu dân cư, chung cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ. Quá trình đô thị hóa, biến động dân cư và sự phát triển của các loại hình kinh doanh, dịch vụ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trước thực tế này, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Một số mô hình tự quản tại khu dân cư, trường học và tổ dân phố được duy trì, góp phần đưa công tác bảo đảm an ninh, trật tự đến gần hơn với người dân. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng hỗ trợ lực lượng Công an trong tuần tra, nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn và vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Các tổ chức, đoàn thể và nhân dân phường Hà Đông, Hà Nội diễu hành hưởng ứng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại các địa bàn có đông dân cư, chung cư, khu đô thị như tại Phường Hà Đông, các nội dung tuyên truyền được chú trọng vào phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng.

Trong khi đó, tại những khu vực có mật độ kinh doanh, dịch vụ cao, công tác giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng được đặt ra song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Có thể nói, bình yên của Hà Nội hôm nay được vun đắp từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ của hàng nghìn cán bộ Công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và những người dân luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng.

Mỗi địa bàn an toàn là một "pháo đài" vững chắc và những "pháo đài" ấy kết nối với nhau tạo thành thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô trong mọi tình huống.

Có thể thấy, sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân không chỉ đến từ các mô hình, thiết bị hay ứng dụng công nghệ trong quản lý an ninh, trật tự mà trước hết bắt nguồn từ ý thức công dân và văn hóa tuân thủ pháp luật.

Sự bình yên của Thủ đô không chỉ được gìn giữ bằng những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng mà còn được vun đắp từ những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Tại Hà Nội, qua thực tiễn, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng toàn diện, đòi hỏi lực lượng Công an xã, phường phải chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Trung tá Đinh Quang Nam. (Ảnh: Phạm Hùng)

Tại chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề: “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Trung tá Đinh Quang Nam - Phó trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia chủ động của người dân, nhiều mô hình, như "tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" và "điểm chữa cháy công cộng" đã tạo chuyển biến rõ nét, biến mỗi khu dân cư thành một "pháo đài" tự phòng ngừa, tự bảo vệ an toàn ngay từ cơ sở.

Chia sẻ về thực tế triển khai trên địa bàn phường Bạch Mai, Trung tá Đinh Quang Nam cho biết thêm, tthời gian qua, Đảng ủy, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Công an phường Bạch Mai liên tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các nhóm Zalo tổ dân phố, loa truyền thanh, bảng tin, sinh hoạt chi bộ và tổ dân phố; thường xuyên cập nhật, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, để người dân chủ động phòng ngừa.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát khu vực và tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Công an xã phối hợp cùng an ninh cơ sở kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự. (Ảnh: Phạm Hùng)

Theo Trung tá Đinh Quang Nam, các mô hình của phong trào đều mang lại hiệu quả, song "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng" là hai mô hình tạo chuyển biến rõ rệt nhất trong nhận thức và hành động của người dân.

Thông qua các mô hình trên, người dân đã thay đổi từ tâm lý trông chờ lực lượng chức năng sang chủ động phòng ngừa, tự trang bị bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai, tích cực tham gia tập huấn, diễn tập và sẵn sàng hỗ trợ nhau xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ khu dân cư.

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, an toàn và phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển của địa phương” - Trung tá Đinh Quang Nam cho hay.