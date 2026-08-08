Phòng ngừa thanh, thiếu niên hư vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) nhận thấy trên địa bàn phường vẫn còn tình trạng một số thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, Công an phường đã chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh, thiếu niên cá biệt, có biểu hiện vi phạm, từ đó tổ chức giáo dục và quản lý chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về “Phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”, Công an phường Bạch Mai đã chủ động rà soát trên địa bàn phường có 10 trường hợp trẻ em và người chưa thành niên bỏ học, thường xuyên tụ tập bạn bè, đi qua đêm, điều khiển xe vào các buổi tối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn.

Công an phường đã mời đại diện gia đình và cá nhân thanh, thiếu niên theo danh sách đến Công an phường để làm việc.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em và người chưa thành niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật theo chức năng của lực luợng Cảnh sát QLHC về TTXH, ngày 7/8, Công an phường đã mời đại diện gia đình và cá nhân thanh, thiếu niên theo danh sách đến Công an phường để làm việc.

Công an phường đã giáo dục, răn đe, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng, không tụ tập đông người trái phép

Tại buổi làm việc, Công an phường đã giáo dục, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng, không tụ tập đông người trái phép. Đồng thời, Công an phường phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền xóm, các tổ chức đoàn thể để cùng quản lý, giáo dục, giúp các đối tượng nhận thức được sai phạm và có hướng sửa đổi tích cực.

Bên cạnh đó, Công an phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ nhạy cảm, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, không để hình thành các nhóm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, trong đó chú trọng công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, kiên quyết không để phát sinh “tội phạm đường phố”, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.