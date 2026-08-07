Phường Long Biên phát động thi đua, quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN - Sáng 7-8, UBND phường Long Biên (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2026. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, hướng dẫn của Công an thành phố và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng đã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình địa bàn, phối hợp tuần tra, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền pháp luật và triển khai Đề án 06.

Thông qua những hoạt động thiết thực, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần hỗ trợ Công an phường chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ địa bàn dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên trao khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định lực lượng đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng quần chúng nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Đồng chí Hoàng Hải nhấn mạnh yêu cầu lực lượng tiếp tục phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của Công an phường; chủ động nắm chắc địa bàn, nắm hộ, nắm người; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề liên quan đến ANTT để phối hợp giải quyết ngay từ đầu, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, thực hiện tốt phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”.

Cùng với đó, lực lượng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với Công an phường, phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 gắn với chuyển đổi số và quan tâm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trung tá Nguyễn Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường Long Biên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng chí khẳng định lực lượng đã có nhiều đóng góp thiết thực trong tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy, thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số và giải quyết các vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Long Biên nỗ lực, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Quang Hải yêu cầu toàn lực lượng thực hiện nghiêm chế độ trực, tuần tra; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát khu vực trong quản lý địa bàn, cư trú; phát huy hiệu quả các mô hình phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ.

Đồng chí cũng đề nghị lực lượng tiếp tục xây dựng hình ảnh người làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân và hết lòng phục vụ nhân dân”, góp phần giữ vững bình yên địa bàn trong những tháng cuối năm.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định kiện toàn lực lượng; tri ân các đồng chí thôi tham gia lực lượng theo quy định; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đây là sự ghi nhận kịp thời, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Khép lại hội nghị, Công an phường Long Biên phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Chủ động - Hiệu quả”.

Với khí thế thi đua mới, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Long Biên quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm tình hình, thi đua lập thành tích, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng gần dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng phường Long Biên ngày càng an toàn, văn minh, phát triển.