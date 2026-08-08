Tăng cường phối hợp bảo đảm ANTT tại Khu công nghiệp Quang Minh

ANTD.VN - Công an xã Quang Minh, Hà Nội vừa phối hợp với Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại Khu công nghiệp Quang Minh, qua đó tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở.

Thượng tá Trần Việt Dũng, Đội trưởng Đội An ninh Công thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội dự hội nghị giao ban đánh giá công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại Khu công nghiệp Quang Minh

Tham dự hội nghị có Thượng tá Trần Việt Dũng, Đội trưởng Đội An ninh Công thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội; đại diện UBND xã Quang Minh cùng các phòng, ban chuyên môn của xã; Ban Quản lý Khu công nghiệp Quang Minh, Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức và đại diện khoảng 100 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực chất công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý hạ tầng và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ANTT tại Khu công nghiệp Quang Minh. Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi trực tiếp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; thống nhất các giải pháp tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và chủ động xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Khu công nghiệp là địa bàn tập trung đông doanh nghiệp, người lao động và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc bảo đảm ANTT không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, đơn vị quản lý hạ tầng và từng doanh nghiệp. Từ yêu cầu đó, hội nghị tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT, qua đó không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Thiếu tá Đoàn Tuất, Trưởng Công an xã Quang Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tá Đoàn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Quang Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Trưởng Công an xã Quang Minh đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lực lượng bảo vệ và người lao động trong công tác phòng ngừa, bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình nội bộ, tình hình tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và kịp thời trao đổi với lực lượng Công an khi phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.

Các đại biểu, doanh nghiệp tham dự hội nghị

Theo Công an xã Quang Minh, việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, thực chất giữa lực lượng Công an, chính quyền, đơn vị quản lý hạ tầng và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa. Khi những dấu hiệu bất thường được phát hiện và thông tin kịp thời, lực lượng chức năng sẽ có điều kiện chủ động tham mưu, hướng dẫn và phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp.

Với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp, hội nghị đã tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa lực lượng Công an và cộng đồng doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quang Minh. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với công tác bảo đảm ANTT tiếp tục được nâng lên, từng bước hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ, chủ động và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khẳng định tại hội nghị, Công an xã Quang Minh sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa; đồng thời duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức và các doanh nghiệp, với phương châm giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Hội nghị giao ban là cơ sở để các đơn vị tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT, hướng tới xây dựng Khu công nghiệp Quang Minh an toàn, ổn định. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.